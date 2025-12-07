Hajléktalan nőknek gyűjt adományokat a Budapesti Digitális Polgári Kör

A fővárosban egyre nagyobb (kezeletlen) problémát jelent a hajléktalanság, idézte fel a budapesti Fidesz elnöke vasárnapi posztjában az áldatlan helyzetet.

(Fotó: Purger Tamás / MTI)

Szentkirályi Alexandra arról is beszámolt, hogy a kezeletlen gondot orvosolni igyekszik a Budapesti Digitális Polgári Kör közössége

Adománygyűjtést indítunk, hogy ebben az időszakban egyetlen, hajléktanságban élő nő se maradjon segítség nélkül

– jelentette be a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki egyben a Buapesti DPK alapítója is. Szentkirályi hozzátette: az Új Kezdet Háza Női Hajléktalan Szálló azoknak a nőknek nyújt biztonságot, meleg ételt és otthont, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Azt is felsorolta, milyen adományokat várnak:

tartós élelmiszert, női higiéniai termékeket, édességet, kekszet, teát, kávét, kisebb konyhai eszközöket (tálcákat, lábasokat, serpenyőket, étkészleteket, poharakat, tányérokat és viaszosvászon asztalterítőket.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, hogy minden apró segítség számít, és hatalmas támogatás az ott élő nők számára. Az akció december 17-én zárul, a felajánlásokat a helyi Fidesz irodákban lehet leadni.