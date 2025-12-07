Szentkirályi AlexandraDPKadomány

Hajléktalan nőknek gyűjt adományokat a Budapesti Digitális Polgári Kör

Az Új Kezdet Háza Női Hajléktalan Szálló azoknak a nőknek nyújt biztonságot, meleg ételt és otthont, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A Budapesti Digitális Polgári Kör adományokat gyűjt számukra. Az élelmiszeren kívül konyhai eszközöket is várnak felajánlásra.

2025. 12. 07.
20241209 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője, a Fidesz budapesti elnöke fotó: Havran Zoltán (HZ) MW 20241209 budapest lendvay u.i szekhaz szentkiralyi alexandra havran zoltan magyar nemzet
A fővárosban egyre nagyobb (kezeletlen) problémát jelent a hajléktalanság, idézte fel a budapesti Fidesz elnöke vasárnapi posztjában az áldatlan helyzetet.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője
(Fotó: Purger Tamás / MTI)

Szentkirályi Alexandra arról is beszámolt, hogy a kezeletlen gondot orvosolni igyekszik a Budapesti Digitális Polgári Kör közössége 

Adománygyűjtést indítunk, hogy ebben az időszakban egyetlen, hajléktanságban élő nő se maradjon segítség nélkül

 – jelentette be a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki egyben a Buapesti DPK alapítója is. Szentkirályi hozzátette: az Új Kezdet Háza Női Hajléktalan Szálló azoknak a nőknek nyújt biztonságot, meleg ételt és otthont, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Azt is felsorolta, milyen adományokat várnak:

tartós élelmiszert,  női higiéniai termékeket,  édességet, kekszet, teát, kávét,  kisebb konyhai eszközöket (tálcákat, lábasokat, serpenyőket, étkészleteket, poharakat, tányérokat és viaszosvászon asztalterítőket.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, hogy minden apró segítség számít, és hatalmas támogatás az ott élő nők számára. Az akció december 17-én zárul, a felajánlásokat a helyi Fidesz irodákban lehet leadni. 

 


Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Havran Zoltán)

