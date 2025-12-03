Ökumenikus Segélyszervezetajándékkarácsonytartósélelmiszersegítség

Ötszáz adománycsomagot indít útjára az Ökumenikus Segélyszervezet

Tartós élelmiszerekből és karácsonyi finomságokból álló adománycsomag összeállítását kezdte meg a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, amelynek célja, hogy ismert önkéntesek és a segélyszervezet munkatársainak közreműködésével még karácsonyig eljuttassa a segítséget többgyermekes, krízishelyzetben élő családokhoz és egyedülálló szülőkhöz az ország számos pontján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 03. 17:52
Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Facebook-oldala
Ötszáz, tartós élelmiszerekből álló adománycsomag összeállítását kezdte meg szerdán a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy az ajándékok karácsonyig eljussanak a rászoruló családokhoz.

Az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei adománycsomagokat állítanak össze
(Forrás: facebook/Magyar Ökumenikus Segélyszervezet)

Az élelmiszercsomagok összeállításában ismert önkéntesek is segítettek, majd az első csomagot egy budapesti rászoruló családhoz el is vitték Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával.

Az adománycsomagok a következő időszakban az ország több pontjára,

  • többgyermekes családokhoz,
  • gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz,
  • létminimum alatt élőkhöz,
  • krízishelyzetbe került családokhoz érkeznek majd.

A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartós élelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerülnek, amelyeket a családok nem engedhetnek meg maguknak – írta közleményében a segélyszervezet.

A segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez.

A segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és rászorulókért végzett egész éves munkáját

a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.

A segélyszervezet idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését.

Borítókép: Az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntese leragaszt egy adománycsomagot (Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Facebook-oldala)


