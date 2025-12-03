Ötszáz adománycsomagot indít útjára az Ökumenikus Segélyszervezet

Ötszáz, tartós élelmiszerekből álló adománycsomag összeállítását kezdte meg szerdán a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy az ajándékok karácsonyig eljussanak a rászoruló családokhoz.

Az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei adománycsomagokat állítanak össze

(Forrás: facebook/Magyar Ökumenikus Segélyszervezet)

Az élelmiszercsomagok összeállításában ismert önkéntesek is segítettek, majd az első csomagot egy budapesti rászoruló családhoz el is vitték Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával.

Az adománycsomagok a következő időszakban az ország több pontjára,

többgyermekes családokhoz,

gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz,

létminimum alatt élőkhöz,

krízishelyzetbe került családokhoz érkeznek majd.

A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartós élelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerülnek, amelyeket a családok nem engedhetnek meg maguknak – írta közleményében a segélyszervezet.

A segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez.

A segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és rászorulókért végzett egész éves munkáját

a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.

A segélyszervezet idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését.

Borítókép: Az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntese leragaszt egy adománycsomagot (Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Facebook-oldala)