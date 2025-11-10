Gáncs KristófMindenki díszített Az Adventi Adománygyűjtésenökumenikus segélyszervezetmézeskalács

Adventi adománygyűjtés kezdődött: elstartolt Magyarország legnagyobb ünnepi összefogása

Már él a 1353-as adományvonal, hívásonként 500 forinttal támogathatjuk a rászoruló családokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 30. alkalommal indította útjára az adventi gyűjtést, a befolyt összeget a karácsonyi segélyakción túl az egész éves szociális és fejlesztési programokra fordítják majd.

Harminc évvel ezelőtt egy üres persellyel és az emberi jóságba vetett hittel indítottuk útjára az adventi adománygyűjtést – idézte fel Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

A maroknyi kék pólós csapat reménye az volt, hogy lesznek, akik a saját, tökéletes karácsonyukon túl fontosnak tartják majd azt is, hogy a nélkülözőkért tegyenek valamit, a hatás pedig nem maradt el. – Az Adventi Adománygyűjtés mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált, a mézeskalács szív százezrek számára jelent egyet a karácsony legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a hiányt szenvedők támogatásával – sorolta, kiemelve, hogy

 a gyűjtés nem csupán a karácsonyi, ünnepi időszak költségeit fedezi, hanem a szervezet egész éves tevékenységét is ebből fedezik majd.

Budapest, 2025. november 10. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója a szervezet 30. adventi adománygyűjtésének indításáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. november 10-én. MTI/Kocsis Zoltán
Gáncs Kristóf: A szervezet egész éves működésére fordítják az adventi adományt (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

– A befolyt összeg csak egy részét fordítjuk az ünnepi segélyakcióra, mint a tűzifaprogramra, ajándékcsomagokra és ételosztásra, az adomány nagy részét az egész évben működő szociális és fejlesztő programokra költjük. Az átmeneti otthonokban háromszáz családnak nyújtunk menedéket, több ezer rászoruló gyermek számára pedig egész évben biztosítjuk a fejlesztéseket, foglalkozásokat – ismertette Gáncs Kristóf.

Az elmúlt három évtized alatt a segélyszervezet bővülő közössége újra és újra megmutatta az összefogás erejét: jelen voltak az árvizek, a vörösiszap-katasztrófa idején, majd a világjárvány és háború kirobbanása óta is folyamatosan támaszt jelentenek a rászorulóknak. 

Budapest, 2025. november 10. Önkéntesek az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtésének indításáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. november 10-én. MTI/Kocsis Zoltán
Szorgos kezek díszítették az adventi adománygyűjtés ikonikus jelképét, a mézeskalács szívet (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Mindenki díszített

Az Adventi Adománygyűjtés megnyitóján számtalan olimpiai bajnok, sztár sportoló, énekes és műsorvezető is jelen volt, akik hosszú évek óta aktív önkéntesei a szervezetnek. Az ismert és elismert önkéntesek feldíszítették az adventi adománygyűjtést szimbolizáló mézeskalács szíveket, amelyeket majd a Bazilikánál felállított adományozó ponton adják át azoknak, akik a szervezetnek adakoznak.

– Ők azok az emberek, akik nem csak posztolnak a jótékonykodásról, de jelen is vannak, részt vesznek az eseményeken, ha kell mézeskalácsot díszítenek, máskor ételt osztanak vagy épp tűzifát hordanak – mutatott a vendégek felé a segélyszervezet ügyvezető igazgatója, aki arra is kitért, évek óta nélkülözhetetlen partnerként van jelen az adventi időszakban a Tesco áruház, a Magyar Posta és az MBH is.

Vastag Csaba zenész hosszú évek óta aktív önkéntese az Ökumenikus Segélyszervezetnek (Forrás: Facebook/ Ökumenikus Segélyszervezet)

Az eseményen hosszú évek óta részt vesz Kovács Koko István, Katus Attila, Berki Krisztián és Vastag Csaba, de díszített Lékai-Kiss Ramóna is, aki az elmúlt tíz évben minden adománygyűjtésen jelen volt, és rendszeresen önkénteskedik is.

Lékai-Kiss Ramóna tíz éve segíti az adventi adománygyűjtést, de önkéntesként is aktív tagja a segélyszervezetnek (Forrás: Facebook)

– Hiszem, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet nem csak egy pillanatnyi megoldást ad, hanem hosszú távon nyújtanak segítő kezet a rászorulóknak. Sosem felejtem el, amikor tűzifát, játékot, élelmet és szigetelő anyagot vittünk egy család számára. A négygyermekes család előző évben még maga is a szervezet adományozója volt, ám egy betegség miatt elvesztették a munkájukat és nehéz helyzetbe kerültek. Karácsony előtt két héttel volt mindez. Amikor megkérdeztem ezt a négy gyermeket, hogyan ünneplik majd a karácsonyt, azt felelték, hogy gyertyát gyújtanak és énekelnek – idézte fel a műsorvezető lapuknak, majd azzal folytatta:

Nem baj, ha fontosnak tartjuk az ajándékozást, de az igazi béke, az igazi áldás az, amikor egymás kezét foghatjuk.

Az adventi adománygyűjtéshez:

  • 1353-as adományvonalon,
  • valamint a segélyszervezet oldalán a csatlakozhatunk,
  • ha pedig átutalással szeretne adakozni, a 11705008-20464565 bankszámlaszámon lehet felajánlásokat tenni.

Borítókép: Az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésének ikonikus jelképe, a mézeskalács szív (Forrás: Facebook)

