Rászoruló iskolásoknak segít az Ökumenikus Segélyszervezet

Iskolakezdés együtt! címmel hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is kétezer gyereket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben.

2025. 08. 13. 12:40
Illusztráció Fotó: MTI/Illyés Tibor
A gyűjtést elindító szerdai sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta: a tanszercsomagban részesülő gyerekeket a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki, az adományokból pedig iskolásonként 15 ezer forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő, minőségi tanszercsomagokat állítanak össze.

Budapest, 2024. augusztus 27. Tankönyvek a tanévkezdésről tartott sajtótájékoztatón az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2024. augusztus 27-én. Az idén közel 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdésre. MTI/Kovács Tamás
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Elmondta: az 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként ötszáz forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete ez az oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni, emellett a nagyobb postákon gyűjtőperselyekben is várják az adományokat.

Kiemelte: 

a közösség ereje csodákra képes, ezért most is arra hívnak, hogy minél többen csatlakozzanak az összefogáshoz, együtt varázsolva tele kétezer rászoruló gyermek iskolatáskáját a tanévkezdésig.

A rendezvényen bemutatták azt a – varázslat tematikájára épülő – kisfilmet, amely a rászoruló gyermekek iskolakezdési nehézségeire és támogatásuk fontosságára hívja fel a figyelmet.

A sajtótájékoztatón Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok arról beszélt, a gyűjtéssel szeretnék megadni a lehetőséget 

a rászoruló gyerekeknek, hogy úgy kezdhessék a tanévet, hogy minden eszközük megvan arra, hogy jól teljesíthessenek az iskolában. 

Emellett kiemelte az összefogás erejét, hangsúlyozva, sok kicsi sokra megy, és az összefogással meg tudják tölteni a kétezer rászoruló iskolatáskáját.

Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető-színésznő, a segélyszervezet önkéntese pedig arról beszélt, szükséges felhívni a figyelmet arra, rengeteg olyan gyerek van, akinek szüksége van a segítségre, várja azt.

Gáncs Kristóf szólt arról is,

a segélyszervezet idén is vállalja, hogy a tanszercsomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő program támogatására fordítja.

 A segélyszervezet Kapaszkodó programjában az ország harminc pontján több ezer gyerek számára biztosítanak rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.

A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón a segélyszervezet ismert önkéntesei – Hajnóczy Soma, Lékai-Kiss Ramóna, Lékai Máté válogatott kézilabdázó és Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó – üres iskolatáskákból kirakta az 1353-as adományvonal számait.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

