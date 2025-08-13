Elhalasztják Demjén Ferenc koncertjeit, imára kérik a rajongókat a baleset miatt

A hírt Demjén hivatalos Facebook-oldalán tette közzé menedzsmentje, amely arról számolt be, hogy az énekes otthonában sérült meg, a baleset következtében pedig combnyaktörést szenvedett. Az orvosok már elvégezték a szükséges műtéti beavatkozást, és megkezdődött a rehabilitáció.

A menedzsment tájékoztatása szerint a művész augusztusban négy koncertet adott volna, ezeket azonban elhalasztják. „Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk” – írták a közleményben.

Demjén Ferenc májusban még életműdíjat vehetett át, tavaly pedig ismét nagy figyelmet kapott, amikor bemutatták az ő dalai köré épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmet, amely a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar mozifilm lett, és még a mai napig szerepel a hazai mozik programjában.