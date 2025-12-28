star warsélményszolnokeseményDarth Vader

A Mikulás sapkájában tűnt fel a Sötét Nagyúr + videó

A szolnoki RepTár Múzeum egy napra a messzi-messzi galaxisba repítette látogatóit. A vasárnapi Star Fans Day eseményen fénykardok villantak, miközben a Star Wars univerzum ikonikus karakterei járkáltak a rajongók között.

2025. 12. 28. 18:00
Star Wars-napot rendeztek vasárnap a szolnoki RepTárban – számolt be a Szoljon. Az esemény számtalan érdeklődőt vonzott, a legkisebbektől egészen a legnagyobb rajongókig minden korosztály képviseltette magát.

A látogatók testközelből találkozhattak a Csillagok háborúja ismert karaktereivel (Fotó: Szoljon/Kiss János)

A nap során a látogatók számos, a filmekből jól ismert ikonikus karakterrel találkozhattak. Köztük természetesen a Sötét Nagyúrral, Darth Vaderrel is, aki a sisakja tetején egy mikulássapkát viselt, jelezve, hogy ezúttal az ünnepi hangulat a sötét oldalra is átkúszott.

Az esemény csúcspontja az újonnan bemutatott TIE vadász pilótafülke volt, amely valósághű hang- és látványeffektekkel tette átélhetővé a „repülés” élményét.

A programok interaktívak voltak: a résztvevők fényképezkedhettek a jelmezesekkel, sokan maguk is beöltöztek, a legkisebbeknek pedig ingyenes arcfestést biztosítottak.

A különleges rendezvény sikeresen kötötte össze a filmek iránti gyermekkori emlékeket az újonnan érkező rajongók élményeivel, megerősítve a Star Wars világának generációkat átívelő varázsát.

A szolnoki Star Wars-napról ide kattintva további részleteket tudhat meg a Szoljon cikkéből.

Borítókép: Darth Vader és emberei a szolnoki Star Wars-napon (Fotó: Szoljon/Kiss János)


