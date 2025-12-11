Heritage AuctionsaukcióStar Warsfestményrekordmagas

Csillagászati összegért kelt el az ikonikus Star Wars-festmény + videó

Megdöntötte a korábbi relikviarekordot, hihetetlenül magas áron kelt el a Star Wars születésének ikonikus festménye a Heritage Auctions árverésén csütörtökön. A művet, amely Tom Jung neves plakáttervező alkotása, egy ismeretlen vásárolta meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 13:29
Fotó: Diego Fedele Forrás: MTI/EPA/AAP
Újabb fejezete nyílt meg a filmtörténet egyik legnagyobb modern mítoszának: csaknem 3,9 millió dollárért kelt el az a festmény, amely először mutatta meg a világnak a Star Warst, és amely később a filmsorozat ikonikus plakátjának alapjául is szolgált – adta hírül az AP News. 

Star Wars
Rekordáron kelt el a híres Star Wars-festmény. Fotó: AP News/Heritage Auctions

Újabb Star Wars-relikvia talált gazdára

A híres festményt Tom Jung, a neves plakáttervező készítette akril- és festékszóró technikával. A mű 1977. május 13-án jelent meg először újsághirdetésekben – kevesebb mint két héttel azelőtt, hogy George Lucas űreposza az amerikai mozikba került. 

Amerika többsége ekkor pillanthatta meg először a galaxis távoli világát

 – fogalmazott Charles Epting, a Heritage Auctions popkultúráért felelős igazgatója, kiemelve a művészet és a filmmítosz találkozásának történelmi jelentőségét.
 

Az eredeti alkotást a film egyik producere, Gary Kurtz őrizte évtizedeken át az irodájának falán. Később a család úgy döntött, hogy megválik a festménytől,

 amely a Heritage Auctions dallasi központjában került kalapács alá – az árverés egymillió dollárról indult, 

végül rekordmagas, minden várakozást felülmúló összeggel, 3875 ezer dollárral zárult.


Darth Vader kardja volt a csúcstartó

Nem ez az első Star Wars-relikvia, amelyért busás összeget fizettek. 
A Birodalom visszavág és a Jedi visszatér című filmekből ismert, illetve azokban használt ikonikus kellék, Darth Vader fénykardja rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 

3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el még szeptemberben 

a Prop Store Auction aukciósház árverésén. 
Azt, hogy ki vásárolta meg a fénykardot, amely évtizedekig egy magángyűjtemény részét képezte, nem hozták nyilvánosságra.

A Star Wars-saga első filmje, a Csillagok háborúja 1977-ben került a mozikba, Carrie Fisher, Harrison Ford és Mark Hamill főszereplésével. Az 1980-as években következett A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér. Később további folytatások is készültek. A forgatókönyvíró, producer és rendező George Lucas alkotása a nézettségi adatok alapján a filmtörténet egyik legsikeresebb filmsorozata. 

Borítókép: Az Uralkodó trónja két császári testőrrel a Lego Star Wars kiállítás megnyitója alkalmából tartott sajtóeseményen Melbourne-ben 2025. április 30-án (Fotó: MTI/EPA/AAP/Diego Fedele)


