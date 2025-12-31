Tisztelgés mesterek előtt: Orbán György és Bacewicz művei az Erdődy Kamarazenekar estjén

Az Erdődy Kamarazenekar több mint 25 éve tűzi műsorára Orbán György kompozícióit. A szerző vonószenekari művei közül a legtöbbet ez az együttes mutatta be, így a koncerten elhangzó „Sopra il canto fermo” című alkotást is, amely a „Kájoni ciklus” utolsó darabja. Az 1. hegedűverseny ajánlása a zenekar alapítójának és művészeti vezetőjének, Szefcsik Zsoltnak szól, aki 2008-ban mutatta be a kompozíciót.

Az Erdődy Kamarazenekar Orbán György és Grazyna Bacewicz műveit adja elő.

Az Erdődy Kamarazenekar estje a Zeneakadémián

Az Erdődy Kamarazenekar élen jár lengyel művek hazai megszólaltatásában. Az esten hallható darab szerzőjétől, Grażyna Bacewicztől már több művet is műsorukra tűztek és lemezre vettek, az 1935-ben komponált Sinfonietta előadása viszont magyarországi bemutató lesz.

Az együttes számos korábbi koncertjének kiváló karmestere, a nemrég elhunyt Déri András emlékére adja elő Orbán György Cantico di frate Sole című kompozícióját, amelyet az elmúlt évek során több alkalommal is megszólaltattak együtt.

Az est szólistái: Szefcsik Zsolt (hegedű) és Lökösházi Mária (ének). Vezényel: Dénes-Worowski Marcell.