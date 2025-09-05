Rekordot döntött a Star Wars: ennyi pénzt még senki sem költött egy nem működő fénykardra

Az ikonikus fegyver különlegessége, hogy egy 1940-es évekbeli Graflex fényképezőgép vakujából alakították ki. Ez az egyetlen olyan fénykard, amely bizonyítottan szerepet kapott az eredeti trilógiában, és aukción is felbukkant. Nem csoda, hogy a gyűjtők mindent bevetettek, hogy megszerezzék. Az este során más legendás filmes tárgyak is kalapács alá kerültek:

Anakin Skywalker fénykardja (126 ezer dollár), Indiana Jones ostora és öve az Utolsó kereszteslovagból (475 ezer dollár), Jean-Luc Picard furulyája a Star Trekből (403 ezer dollár), valamint Rick Dalton lángszórója a Volt egyszer egy… Hollywoodból (346 ezer dollár).

Bár egyikük sem érhetett Darth Vader legendás fegyverének árnyékába, jól mutatják, mekkora presztízse van a mozitörténelem kellékeinek.

A Star Wars-univerzum tárgyai különösen értékesek: 2022-ben egy X-szárnyú makett 2,3 millió dollárért kelt el, de a mostani árverés minden eddigi rekordot megdöntött. Úgy tűnik, a sötét nagyúr ereje a valóságban is határtalan – legalábbis a gyűjtők pénztárcájában.