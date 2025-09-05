Star Warslicitárverés

Rekordot döntött a Star Wars: ennyi pénzt még senki sem költött egy nem működő fénykardra

Los Angelesben a Propstore legutóbbi aukciója minden eddiginél magasabbra tette a lécet a filmes relikviák piacán: 3,654 millió dollárért, vagyis több mint 1,2 milliárd forintért kelt el Darth Vader fénykardja, amelyet A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér forgatásán használt David Prowse és a kaszkadőr Bob Anderson. A tételt korábban 1–3 millió dollár közé becsülték, de a végső árverési összeg minden várakozást felülmúlt – és ezzel hivatalosan is rekord született, Star Wars-kellékért ugyanis még soha nem fizettek ennyit.

Munkatársunktól
2025. 09. 05. 19:10
A Star Wars kultuszát úgy tűnik, hogy még a Disney sem tudta kikezdeni.
Forrás: TMDb
Az ikonikus fegyver különlegessége, hogy egy 1940-es évekbeli Graflex fényképezőgép vakujából alakították ki. Ez az egyetlen olyan fénykard, amely bizonyítottan szerepet kapott az eredeti trilógiában, és aukción is felbukkant. Nem csoda, hogy a gyűjtők mindent bevetettek, hogy megszerezzék. Az este során más legendás filmes tárgyak is kalapács alá kerültek: 

Anakin Skywalker fénykardja (126 ezer dollár), Indiana Jones ostora és öve az Utolsó kereszteslovagból (475 ezer dollár), Jean-Luc Picard furulyája a Star Trekből (403 ezer dollár), valamint Rick Dalton lángszórója a Volt egyszer egy… Hollywoodból (346 ezer dollár). 

Bár egyikük sem érhetett Darth Vader legendás fegyverének árnyékába, jól mutatják, mekkora presztízse van a mozitörténelem kellékeinek.

A Star Wars-univerzum tárgyai különösen értékesek: 2022-ben egy X-szárnyú makett 2,3 millió dollárért kelt el, de a mostani árverés minden eddigi rekordot megdöntött. Úgy tűnik, a sötét nagyúr ereje a valóságban is határtalan – legalábbis a gyűjtők pénztárcájában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

