brigitte bardotbrigitte bardot alapítványtemető

Saint-Tropez-ban helyezik örök nyugalomra Brigitte Bardot-t

Január 7-én, szerdán tartják Brigitte Bardot gyászszertartását a saint-tropez-i Notre-Dame de l’Assomption templomban, majd a Riviérán fekvő város „tengeri temetőjében” helyezik végső nyugalomra „magánjellegű és bizalmas” temetés keretében – közölte a Brigitte Bardot Alapítvány.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 30. 9:34
Brigitte Bardot Forrás: Fotó: MTI/EPA/Sam Levin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyházi szertartást kivetítőkön közvetítik a kikötőben és a város főterén, a Place des Lices-en. A saint-tropez-iak és a színésznő csodálói a szertartás után tiszteleghetnek Brigitte Bardot előtt az alapítvány szerint.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot szívügye volt az állatvédelem (Fotó: VALERY HACHE / AFP)

A szertartás előkészítésén már dolgoznak a kis földközi-tengeri kikötőben, amelyet a filmcsillag azért választott, hogy egyszerű életet éljen a kisvárosban, messze a reflektorfénytől és a vitáktól.

Többen kérni akarják a francia elnöki hivataltól, hogy rendezzenek neki állami temetést, mint 2017-ben Johnny Hallyday rocksztárnak.

Bardot maga La Madrague-ban, az ötvenes évek végén vásárolt birtokán kívánt nyugodni, amely ugyanolyan mitikussá vált, mint a tulajdonosa. Ezen a halásztanyán hunyt el vasárnap reggel 91 éves korában férje, Bernard d’Ormale mellett.

Inkább nyugszom itt, mint a saint-tropez-i temetőben, ahol egy rakás idióta megrongálhatja a szüleim és a nagyszüleim sírját

– mondta a sztár 2018-ban a Le Monde francia napilapnak.

A polgármesteri hivatal szerint azonban a saint-tropez-i „tengeri” – közvetlenül a tengerparton fekvő – temetőben helyezik végső nyugalomra, miután nem kaptak kérelmet a magánbirtokon tartandó temetéshez. A szertartás időpontját még nem tették közzé.

A citadella lábánál található temető a Földközi-tengerre néz. Olyan hírességek mellett nyugszik majd, mint első férje, Roger Vadim, aki 

azzá tett, ami vagyok

– mondta a színésznő, akit a rendező 1956-ban forgatott És Isten megteremté a nőt című romantikus filmdrámájában szerepeltetett, amelynek révén Bardot és a halászfalu az újságok címlapjára került.

A Brigitte Bardot Alapítvány, amelyet az állatvédelem, élete nagy ügye céljából hozott létre, amelyért röviddel 40. életéve előtt otthagyta a filmezést, úton van Var megyébe, ahol találkozót tartanak a helyi hatóságokkal.

Helyiek máris morgolódnak, amiért a temetőben helyezik végső nyugalomra, ahol nincs nyugtuk a hírességek, mint az Eddy Barcley zeneproducer és Pierre Bachelet énekes sírját kereső turistáktól, akik mindenütt szelfiznek. 

 

Ez temető, nem diszkó!

– méltatlankodott egy idős saint-tropez-i nő.

A La Madrague-ba vezető utat a rendőrség továbbra is lezárva tartja, a kordon előtt néhány csokor virág és plüssfigurák. Az újságosoknál a helyi lap, a Var Matin És Isten magához szólítá a nőt címmel búcsúznak a filmsztártól.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu