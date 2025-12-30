Saint-Tropez-ban helyezik örök nyugalomra Brigitte Bardot-t

Bardot maga La Madrague-ban, az ötvenes évek végén vásárolt birtokán kívánt nyugodni, amely ugyanolyan mitikussá vált, mint a tulajdonosa. Ezen a halásztanyán hunyt el vasárnap reggel 91 éves korában férje, Bernard d’Ormale mellett.

Inkább nyugszom itt, mint a saint-tropez-i temetőben, ahol egy rakás idióta megrongálhatja a szüleim és a nagyszüleim sírját

– mondta a sztár 2018-ban a Le Monde francia napilapnak.

A polgármesteri hivatal szerint azonban a saint-tropez-i „tengeri” – közvetlenül a tengerparton fekvő – temetőben helyezik végső nyugalomra, miután nem kaptak kérelmet a magánbirtokon tartandó temetéshez. A szertartás időpontját még nem tették közzé.

A citadella lábánál található temető a Földközi-tengerre néz. Olyan hírességek mellett nyugszik majd, mint első férje, Roger Vadim, aki

azzá tett, ami vagyok

– mondta a színésznő, akit a rendező 1956-ban forgatott És Isten megteremté a nőt című romantikus filmdrámájában szerepeltetett, amelynek révén Bardot és a halászfalu az újságok címlapjára került.