Saint-Tropez-ban helyezik örök nyugalomra Brigitte Bardot-t

Az egyházi szertartást kivetítőkön közvetítik a kikötőben és a város főterén, a Place des Lices-en. A saint-tropez-iak és a színésznő csodálói a szertartás után tiszteleghetnek Brigitte Bardot előtt az alapítvány szerint.
A szertartás előkészítésén már dolgoznak a kis földközi-tengeri kikötőben, amelyet a filmcsillag azért választott, hogy egyszerű életet éljen a kisvárosban, messze a reflektorfénytől és a vitáktól.
Többen kérni akarják a francia elnöki hivataltól, hogy rendezzenek neki állami temetést, mint 2017-ben Johnny Hallyday rocksztárnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!