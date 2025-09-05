Sophie TurnerMinecraftLara Croft: Tomb RaiderAngelina Jolievideójátékok

Kiderült, ki lesz az új Lara Croft, kifakadtak a Tomb Raider-játékok ősrajongói

A videójáték-adaptációk aranykorát éljük: az elmúlt években a mozik és streamingplatformok egymást túllicitálva próbálják új formában elmesélni a gamerközönség által jól ismert történeteket. Most az Amazon Prime Video vállalkozott arra, hogy sorozatot készítsen a Tomb Raiderből, amelynek főszerepére a stúdió hivatalosan is bejelentette: Sophie Turner (Trónok harca) alakítja majd Lara Croftot.

Dani Áron
2025. 09. 05. 14:50
Angeline Jolie két Tomb Raider filmben is eljátszotta Lara Croft karakterét, a videójátékok rajongó is szerették az ereklyevadász kalandor szerepében. A filmek azonban nem sikerültek különösebben emlékezetesre.
Angeline Jolie két Tomb Raider filmben is eljátszotta Lara Croft karakterét, a videójátékok rajongó is szerették az ereklyevadász kalandor szerepében. A filmek azonban nem sikerültek különösebben emlékezetesre.
A Tomb Raider mögött komoly kreatív csapat áll. A fejlesztést és az egyik showrunneri feladatot Phoebe Waller-Bridge (Bolhafészek, Indiana Jones és a sors tárcsája) látja el, mellette Chad Hodge (Wayward Pines) dolgozik a történeten. Waller-Bridge szerződtetése a garancia rá, hogy a sorozatot ne érje olyan szexista vád, mint ami Lara Croft esetében természetszerűen fennáll, hiszen a színészként is dolgozó forgatókönyvíró a rétegelt női karaktereiről híres. A rossz emlékű utolsó Indiana Jones mozifilm miatt viszont jogos az aggodalom is. A rendezői széket Jonathan Van Tulleken foglalja el, aki legutóbb a nagy sikerű Sógun sorozaton dolgozott. A forgatás 2026. január 19-én indul, a premier várhatóan 2027-ben lesz az Amazon Prime Videón.

Az Alicia Vikander főszereplésével készült 2018-as Tomb Raider földhözragadtabb hangot ütött meg, a folytatás a csak a jogi huzavonák miatt hiúsult meg. Fotó: TMDb

Tomb Raider és a többiek botladozásai

A videójátékok filmes feldolgozásai hagyományosan rossz hírűek. A Kaptár-filmek, a Mortal Kombat első próbálkozásai, a Doom, a Max Payne, a Hitman vagy a BloodRayne mind a kritikai kudarc szinonimái lettek, és a mozipénztárakat sem döngették meg. Legutóbb a Borderlands tavalyi filmváltozata dühítette fel különösen a rajongókat. A három eddigi Tomb Raider-film (2001-ben és 2003-ban Angelina Jolie főszereplésével, majd a 2018-as Alicia Vikander-féle reboot) sem tudta igazán feledtetni az „átlagos” címkét, ezek ugyanakkor sokáig a műfaj kiemelkedő sikerének számítottak. 

A Paramount két filmje 274 és 160 millió dollárt fialtak, az MGM rebootja szintén hajszálpontosan 274 millió dollárt hozott a stúdió konyhájára, aminek a folytatása pár éve a jogi hercehurca miatt esett kútba. Az Amazon 2021-ben vásárolta fel az MGM-et, és most a sorozatot is ők készítik el, Vikander viszont ezzel bukta a szerepet.

De ha nem is rosszak, a legtöbb adaptáció legfeljebb közepesnek bizonyult: a Perzsia hercege vagy az Uncharted sem tudott maradandó lenyomatot hagyni, noha sztárszereposztásuk és látványviláguk papíron ígéretesnek tűnt. Sokáig a 2016-os Warcraft számított a legtöbb bevételt hozó videójáték-adaptációnak, 439 millió dolláros bevétele mégis a várakozásokon aluli teljesítménynek bizonyult, és kritikai fogadtatása sem volt egyértelműen pozitív.

Ám kritikailag annál nagyobb sikert aratott a gamervilágot megidéző Free Guy, a Jumanji reboot eddigi két része, és a Ready Player One, ezek azonban nem rendes játékadaptációk (Ryan Reynolds filmje eredeti ötlet, Dwayne Johnson dzsungelkalandja az 1995-ös film újragondolása,  Steven Spielberg pedig írott alapanyagból dolgozott).

Az áttörést az animáció és a sorozatok hozták el

Az elmúlt években azonban a trend változni látszik. A Super Mario Bros. – A film hatalmas kasszasiker lett, 2023-ban nagy meglepetésre a világ második legtöbb bevételt hozó filmje lett a Barbie mögött, és a közönség is szerette, nem mellesleg pedig némileg feledtetni tudta az 1993-as élőszereplős változat híres bukását is. Idén ugyanez sikerült az animációs karakterekben bővelkedő Minecraft mozifilmnek is, ami közel egymilliárd dolláros összbevételével jelenleg az év harmadik legnézettebb filmje (Jack Black és Jason Momoa filmje ugyanakkor sokkal vegyesebb kritikában részesült).

Az animációs főszereplővel bíró Sonic, a sündisznó három része és a Pokémon – Pikachu, a detektív szintén bebizonyították, hogy a videójátékok karakterei képesek hatalmas közönséget megmozgatni, ha a formátum és a stílus megfelelő. Ezeknek már javában készül a folytatása is.

A legnagyobb áttörést viszont a sorozatok hozták: az HBO The Last of Us-sorozata kritikailag és közönségszinten is hatalmas sikert aratott, az Amazon Prime Fallout adaptációja világszerte óriási rajongótábort épített, míg a Paramount+ (nálunk SkyShowtime) Halo saját univerzumépítéssel próbálkozik (konkrétan a videójátékok világával kötik össze a sorozatot). A Netflix ezen a téren némiképp lemaradva az animációs fronton mutatott nagy erősségeket, olyan játékadaptációkkal, mint a Castlevania, az Arcane, és a Cyberpunk Edgerunners.

Úgy tűnik, hogy a műfaj ezzel megtalálta az igazi otthonát: a hosszabb formátum ugyanis lehetővé teszi, hogy a komplexebb videójáték-történetek kibontakozzanak, és a karakterek megismerésére is több teret ad.

Az új Tomb Raider sorozatban Sophie Turner, a Trónok harca és az X-Men sztárja kapta a lehetőséget, hogy életre keltse Lara Croftot. Fotó: TMDb

Suphie Turner, mint LaraCroft – új irány vagy rajongói csalódás?

Sophie Turner a Trónok harcában bizonyította, hogy erős és sebezhető karaktert egyaránt képes hitelesen eljátszani, a mozifilmek világában azonban eddig nem sikerült mevetnie a lábát (a színésznővel állt földbe az X-Men legutolsó része, a Sötét Főnix). Sophie Turner ezzel gyakorlatig visszaevez a sorozatok világába, és a közösségi médiában közzétett fotók alapján már nagyban készül a szerepre (a pletykák szerint sokáig Lucy Boynton is versenyben volt a szerepért).

Ám sok rajongó szerint Lara Croft ikonikus vonásait – a kalandvágyó, szexszimbólumként is ábrázolt karakter markáns külső jegyeit – nem feltétlenül testesíti meg. 

Az alábbi, még visszafogott hozzászólásokat az IGN oldaláról válogattuk össze:

  • „Sophie Turner mint Lara Croft? Ez csak vicc vagy félrefordítás, ugye?“
  • „Most mindenki egymásra akar licitálni, hogy ki tud elkövetni rosszabb castingot? Kösz, de ez már most nem érdekel.“
  • „Lehet, hogy jó színésznő, de erre a szerepre alkalmatlan, bizonyos fizikai tulajdonságai miatt.”
  • „Az X-Menben borzasztó irritáló karaktere volt, de remélem Lara Croftként jobban szerepel.“

A stúdió döntése tehtá azt sugallja, hogy az Amazon inkább az Alicia Vikander-féle irányt folytatja: realisztikusabb, földhözragadtabb, kevésbé „képregényes” Larában gondolkodnak, a fizikai jellemzők helyett a pszichológiai mélységeket előtérbe helyezve. 

Nem mellesleg Lara 2012 óta már a videójátékokban sem csak terebélyes méreteivel veszi le a lábáról a játékosokat, akik az élvezetes játékmenet miatt gyorsan túltették magukat a korábban radikálisnak tűnő változtatáson.

A TV-sorozatos feldolgozások mindenesetre már bizonyították, hogy jobban illenek a videójátékok narratívájához, ezért van ok a bizakodásra. Tomb Raider univerzumában pedig kimeríthetetlen potenciál rejlik – régészeti kalandok, mitológiai motívumok, egzotikus helyszínek. A kérdés csupán az, hogy a rajongók elfogadják-e Sophie Turner új Laráját, és hogy a széria képes lesz-e kitörni abból a középszerűségből, amely eddig a Tomb Raider-filmeket jellemezte.

 

