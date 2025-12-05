A bajnokot kiáltó Révész Attila a játékosok barátnőit és a Wembley-t is szóba hozta

Az FTC a korábbi Kisvárda-játékos, Ötvös Bence 74. percben értékesített tizenegyesével győzött a szabolcsiak vendégeként az eredetileg augusztus végére kiírt találkozón, ezzel szűk négy hónap után ugrott az NB I-es tabella első helyére. A lefújást követő értékelésekben mindkét vezetőedző megdicsérte az ellenfelet is, és Robbie Keane és Révész Attila is elégedett volt a sajátjaival.

Révész Attila az FTC elleni vereség ellenére nem volt elégedetlen a Kisvárda játékosaival (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Révész Attila szerint az FTC bajnok lesz

– Nem marasztaltam el a csapatot, mindent megtettek.

Nyilván a szurkolók, barátnők és sporttársak részéről van egy kis csalódottság, de valahol ez a fölény megvan a Ferencváros javára

– mondta a Kisvárda trénere, majd kiemelte azt is, hogy „olyan csapattól kaptunk ki, amelyik bajnok lesz ebben az idényben".

Révész Attila a sajtótájékoztatóhoz hasonlóan az M4 Sport kamerája előtt is beszélt arról, hogy az FTC-től kölcsönvett játékos szabálytalansága után exkisvárdai futballista szerezte a győztes gólt.

– A sors iróniája, és talán ez is mutatja a két csapat közötti különbséget, hogy

míg nálunk a Ferencvárostól kölcsönvett játékos, Szabó Szilárd hozta össze a tizenegyest, addig náluk a mi korábbi játékosunk, Ötvös Bence értékesítette a büntetőt.

Szabó fiatal még, sérülésből jött vissza, bizonyítani akart anyaklubja ellen, mindezek összessége miatt elkövetett egy hibát, ami egy életre megmaradt benne, biztos vagyok benne, hogy nem követi el újra. Később a magyar futball is profitálhat belőle, sok örömet fog még szerezni.

A Kisvárda edzője szerint játékosai bárhová elmennének vele

A két csapat vasárnap, a 16. fordulóban is összecsap egymással, de akkor már a fővárosban. – Nekem mindegy, hová megyek, ha a Wembley-ről lenne szó, az sem érdekelne.

Olyan játékosaim vannak, akik a Himalájára is jönnének velem.

Meg fogjuk oldani a következő meccset is, akár fiatalokkal, akár öregekkel – mondta az idegenbeli összecsapásról a kisvárdai vezetőedző.

A szabolcsi együttes a veresége után maradt a tabella ötödik helyén, a hátránya öt pont a Fradi mögött.