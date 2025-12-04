Az ellenfélnek is járt a dicséret a Fradi fontos sikere után

Fontos győzelmet aratott az FTC. Robbie Keane vezetőedző csapata a Kisvárda idegenbeli, 1-0-s legyőzéséért járó három ponttal pontszámban utolérték, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően pedig meg is előzték a Debrecent az NB I tabellájának élén.

A piros mezes Kisvárda és a vendég FTC csütörtöki összecsapását Robbie Keane vezetőedző csapata nyerte meg 1-0-ra (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Robbie Keane várja már, hogy hazatérjen a csapata

Az 5. fordulóból pótolt kisvárdai bajnoki lefújása után a Ferencváros vezetőedzője sajtótájékoztatón értékelt.

– A mérkőzés előtt a televíziónak is azt mondtam, hogy igen kemény meccsre számítok, hiszen az ellenfél hazai pályán nagyon jól teljesít. Ennek fényében maximálisan boldogok lehetünk a három ponttal. Úgy gondolom, hogy ezek azok a mérkőzések, melyeken mindent bele kell adni, de meg is vagyok elégedve a fiúk pályán mutatott küzdeni akarásával – kezdte Keane, aki dicsérte az ellenfél szervezett védelmét és a kisvárdaiak trénerét, Révész Attilát is. – A vezetés megszerzése után nem szerettem volna túlságosan behátrálni, de akkor volt egy nehéz periódusunk, amikor, ha jól emlékszem, négy-öt szöglete is volt az ellenfélnek zsinórban. Ezt meg kellett oldanunk – tette hozzá.

Révész Attila és Robbie Keane találkozója a kisvárdai bajnokin (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Az immáron listavezető FTC vasárnap újra a Kisvárdával találkozik, akkor már az NB I 16. fordulójában, a Groupama Arénában.

Elég kemény héten vagyunk túl, három idegenbeli mérkőzést vívtunk egyetlen hét alatt. A Fenerbahce ellen őrületes hangulatban játszottunk az Európa-ligában, a Puskás Akadémia ellen vendégként mindig nehéz, és végül várt még ránk egy mérkőzés Kisvárdán is, úgyhogy ezek után nagyon várom a hazai meccset

– jelentette ki Robbie Keane.

A gólszerző Ötvös Bence a klub médiastábjának nyilatkozott, az ő értékelését itt hallhatják: