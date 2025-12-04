NB IVarga BarnabásDibusz DénesKisvárdaFTC

Varga visszakerült a kezdőbe, Dibusz viszont hiányzott a Fradi keretéből – íme, a magyarázat

Kisvárdán lépett pályára csütörtök este az FTC. A magyar bajnokcsapat mérkőzését az NB I 5. fordulójából, augusztus végéről halasztották mostanra, mivel akkor a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszására készült a klub. A vendégek kezdőcsapatába visszakerült Varga Barnabás, ezúttal viszont a csapatkapitány, Dibusz Dénes hiányzott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 18:13
Dibusz Dénes kisebb sérülés miatt nem léphetett pályára az FTC csütörtöki, pótolt NB I-es meccsén. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Most fejeződik be végleg az 5. forduló. Az NB I sorsolása szerint ezt eredetileg augusztus 22–24. között játszották volna, ám az európai kupaselejtezők rájátszásában akkor még versenyben lévő klubok, az ETO FC és az FTC halasztást kért. A győriek szerdán, a Kazincbarcika 3-1-es legyőzésével pótolták az elmaradást, a Ferencváros pedig csütörtökön, Kisvárdán tehette meg ezt.

Varga Barnabás és az FTC augusztusban a BL-selejtező rájátszása miatt hagyta ki az NB I 5. fordulóját
Varga Barnabás és az FTC augusztusban a BL-selejtező rájátszása miatt hagyta ki az NB I 5. fordulóját (Fotó: Fradi.hu)

 

Dibusz Dénes a csapattal tartott, de nem védhet az elmaradt NB I-es meccs pótlásán

A meccs előtt tudható volt: amennyiben a Ferencváros győz, pontszámban beéri a 28 pontos listavezetőt, a Debrecent, sőt, jobb gólkülönbségének köszönhetően meg is előzi. Fontos bajnoki állt tehát a címvédő együttes előtt, melynek vezetőedzője, Robbie Keane két meglepetéssel is szolgált a kezdőcsapatában. 

Egyrészről visszakerült a múlt vasárnapi, Puskás Akadémia elleni, 2-1-re megnyert találkozóról fáradtság miatt hiányzott válogatott csatár, Varga Barnabás, kimaradt ugyanakkor a nemzeti csapatnál szintén számításba vett kapus, Dibusz Dénes, aki a meccskeretbe sem került be.

Vele kapcsolatban Keane a kezdőrúgás előtti televíziós interjúban elmondta, hogy bár a csapattal tartott, kisebb ujjsérülés miatt nem bevethető, így helyére Gróf Dávid állt be a kapuba, aki mostanra töltötte le eltiltását az Újpest elleni, októberi meccsen elkövetett sportszerűtlen tettéért.

 

Aktívabb volt a Ferencváros eleinte

A Kisvárda és az FTC összecsapásán sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk. Már a 16. percnél járt az óra, amikor Varga Barnabás fejjel továbbcsúsztatott labdájával Gavriel Kanikovszki tört be a tizenhatoson belülre, ám lövése elkerülte a kaput. Kisváratva maga Varga próbálkozhatott a büntetőterületen belülről, 12 méterről, Tóth Alex átadása után azonban Popovics Ilija védeni tudta a ziccert. Nem ez volt az első játékrész egyetlen nagy lehetősége a vendéggárda előtt, a 30. minutumban megint Varga veszélyeztetett, de az éles szögből előtt labdát Martin Chlumecky a gólvonalról vágta ki. Gróf Dávidnak is akadt némi dolga, kétszer is a Kisvárda nigériai légiósa, Ridwan Popoola próbálkozott, de igazán közel egyszer sem járt a gólszerzéshez.

 

Elkezdődött a második félidő!

A szünetben mindkét tréner cserélt, hazai részről Novothny Soma, a vendégek oldaláról Ötvös Bence állt be. Azonnal támadásba lendült a Ferencváros, a 46. percben Tóth Alex vette célba a kaput, ám előbb Popovics-kapus védett, majd Nagy Krisztián mentett szögletre. Hamarosan Ötvös is megcélozta a kaput, ám csapattársát, Szalai Gábort találta el.

Cikkünk frissül!

