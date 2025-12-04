Varga visszakerült a kezdőbe, Dibusz viszont hiányzott a Fradi keretéből – íme, a magyarázat

Most fejeződik be végleg az 5. forduló. Az NB I sorsolása szerint ezt eredetileg augusztus 22–24. között játszották volna, ám az európai kupaselejtezők rájátszásában akkor még versenyben lévő klubok, az ETO FC és az FTC halasztást kért. A győriek szerdán, a Kazincbarcika 3-1-es legyőzésével pótolták az elmaradást, a Ferencváros pedig csütörtökön, Kisvárdán tehette meg ezt.

Varga Barnabás és az FTC augusztusban a BL-selejtező rájátszása miatt hagyta ki az NB I 5. fordulóját (Fotó: Fradi.hu)

Dibusz Dénes a csapattal tartott, de nem védhet az elmaradt NB I-es meccs pótlásán

A meccs előtt tudható volt: amennyiben a Ferencváros győz, pontszámban beéri a 28 pontos listavezetőt, a Debrecent, sőt, jobb gólkülönbségének köszönhetően meg is előzi. Fontos bajnoki állt tehát a címvédő együttes előtt, melynek vezetőedzője, Robbie Keane két meglepetéssel is szolgált a kezdőcsapatában.

Egyrészről visszakerült a múlt vasárnapi, Puskás Akadémia elleni, 2-1-re megnyert találkozóról fáradtság miatt hiányzott válogatott csatár, Varga Barnabás, kimaradt ugyanakkor a nemzeti csapatnál szintén számításba vett kapus, Dibusz Dénes, aki a meccskeretbe sem került be.

Vele kapcsolatban Keane a kezdőrúgás előtti televíziós interjúban elmondta, hogy bár a csapattal tartott, kisebb ujjsérülés miatt nem bevethető, így helyére Gróf Dávid állt be a kapuba, aki mostanra töltötte le eltiltását az Újpest elleni, októberi meccsen elkövetett sportszerűtlen tettéért.

Aktívabb volt a Ferencváros eleinte

A Kisvárda és az FTC összecsapásán sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk. Már a 16. percnél járt az óra, amikor Varga Barnabás fejjel továbbcsúsztatott labdájával Gavriel Kanikovszki tört be a tizenhatoson belülre, ám lövése elkerülte a kaput. Kisváratva maga Varga próbálkozhatott a büntetőterületen belülről, 12 méterről, Tóth Alex átadása után azonban Popovics Ilija védeni tudta a ziccert. Nem ez volt az első játékrész egyetlen nagy lehetősége a vendéggárda előtt, a 30. minutumban megint Varga veszélyeztetett, de az éles szögből előtt labdát Martin Chlumecky a gólvonalról vágta ki. Gróf Dávidnak is akadt némi dolga, kétszer is a Kisvárda nigériai légiósa, Ridwan Popoola próbálkozott, de igazán közel egyszer sem járt a gólszerzéshez.