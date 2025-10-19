Rendkívüli

Rendben bejutottak a vendégek, béke volt az Újpest és a Ferencváros rangadója előtt

derbiNB IFTCÚjpest FC

Rendben bejutottak a vendégek, béke volt az Újpest és a Ferencváros rangadója előtt

A labdarúgó NB I 10. fordulójában, vasárnap este rendezik meg a 2025/2026-os kiírás első nagy rangadóját az Újpest FC és az FTC között. Kövesse a Szusza Ferenc Stadionban sorra kerülő derbi minden fontos történését helyszíni, folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünkkel!

Hatos Szabolcs
2025. 10. 19. 17:45
Az Újpest FC szurkolói nagy létszámban támogatták csapatukat a derbi alkalmából. Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hétvégi forduló végére hagyták a szezon egyik legjobban várt összecsapását: vasárnap 18 órai kezdettel írták ki az Újpest FC és az FTC bajnokiját, amely a pontverseny állásától függetlenül mindig megkülönböztetett figyelmet kap. A 245. budapesti derbi előtt a hazaiak kilenc, míg a vendégek 15 ponttal álltak.

Bemelegítő vendégjátékosok a derbi előtt
Bemelegítő vendégjátékosok a derbi előtt. Fotó: Ladóczki Balázs

 

Nyugodt felvezetés a derbi előtt

Az aktuális évad első derbijét megelőzően két órával abszolút béke honolt a Szusza-stadion környékén. Ekkor a Tímár utcai buszmegálló felől közelítve már felfedezhetők voltak a várható nagy érdeklődés miatt jó bevételben reménykedő helyi árusok – portékáik között az Újpest-címeres zászló és sál mellett a zöld plüssmajom is fellelhető volt –, a vendégszektor felőli oldalon pedig hamarosan befutottak a Ferencváros buszokkal érkezett szurkolói is. Bejutásuk problémamentes volt, és eleinte csak visszafogottan szólalkoztak össze a hazai lelátórészeken helyet foglalókkal. A rendőri készültség az ilyenkor szokásos volt.

 

Az Újpest egy, a Fradi öt magyarral kezd

A meccs hetében az egyik legfőbb témát az újpestiek immáron tíz éve húzódó derbinyeretlensége szolgáltatta. Bizony, az Újpest FC legutóbb 2015. december 12-én tudta legyőzni nagy riválisát a bajnokságban, az azóta lejátszott 28 bajnokin az FTC dominált. A klubalapítás 140. évfordulójának alkalmából jubileumi mezben pályára lépő vendéglátó a legutóbbi bajnokságban két, a Groupama Arénában elszenvedett vereség mellett egy részsikert tudott felmutatni: legutóbb (2024. december 1-jén), amikor a Szusza Ferenc Stadionban rendezték a derbit, és 0-0-s döntetlen lett a vége.

A negatív széria megszakításában például a nyáron igazolt szlovén támadó, Aljosa Matko miatt reménykedhettek ezúttal a lilák. Az ötgólos csatár a csapata gyenge eredményei ellenére is jól teljesít, ráadásul pályafutása korábbi szakaszában Szlovéniában és Svédországban is átélhette a helyi nagy rangadók hangulatát. Természetesen a Fradi elleni kezdőcsapatából sem hagyta ki edzője, Damir Krznar, aki mindössze egy magyar labdarúgót, Horváth Krisztofert jelölt az együttesébe. 

A Magyar Labdarúgó-szövetség magyarokra vonatkozó ajánlását betartó FTC trénere, Robbie Keane öt magyarral számolt.

 

Elkezdődött a mérkőzés!

Bogár Gergő játékvezető sípjelére indult útjára a labda. Ezt megelőzte a Himnusz, és egy megemlékezés a közelmúltban elhunyt korábbi szövetségi kapitányról, Mezey Györgyről.

Cikkünk frissül!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.