Rendben bejutottak a vendégek, béke volt az Újpest és a Ferencváros rangadója előtt

A hétvégi forduló végére hagyták a szezon egyik legjobban várt összecsapását: vasárnap 18 órai kezdettel írták ki az Újpest FC és az FTC bajnokiját, amely a pontverseny állásától függetlenül mindig megkülönböztetett figyelmet kap. A 245. budapesti derbi előtt a hazaiak kilenc, míg a vendégek 15 ponttal álltak.

Bemelegítő vendégjátékosok a derbi előtt. Fotó: Ladóczki Balázs

Nyugodt felvezetés a derbi előtt

Az aktuális évad első derbijét megelőzően két órával abszolút béke honolt a Szusza-stadion környékén. Ekkor a Tímár utcai buszmegálló felől közelítve már felfedezhetők voltak a várható nagy érdeklődés miatt jó bevételben reménykedő helyi árusok – portékáik között az Újpest-címeres zászló és sál mellett a zöld plüssmajom is fellelhető volt –, a vendégszektor felőli oldalon pedig hamarosan befutottak a Ferencváros buszokkal érkezett szurkolói is. Bejutásuk problémamentes volt, és eleinte csak visszafogottan szólalkoztak össze a hazai lelátórészeken helyet foglalókkal. A rendőri készültség az ilyenkor szokásos volt.

Az Újpest egy, a Fradi öt magyarral kezd

A meccs hetében az egyik legfőbb témát az újpestiek immáron tíz éve húzódó derbinyeretlensége szolgáltatta. Bizony, az Újpest FC legutóbb 2015. december 12-én tudta legyőzni nagy riválisát a bajnokságban, az azóta lejátszott 28 bajnokin az FTC dominált. A klubalapítás 140. évfordulójának alkalmából jubileumi mezben pályára lépő vendéglátó a legutóbbi bajnokságban két, a Groupama Arénában elszenvedett vereség mellett egy részsikert tudott felmutatni: legutóbb (2024. december 1-jén), amikor a Szusza Ferenc Stadionban rendezték a derbit, és 0-0-s döntetlen lett a vége.

A negatív széria megszakításában például a nyáron igazolt szlovén támadó, Aljosa Matko miatt reménykedhettek ezúttal a lilák. Az ötgólos csatár a csapata gyenge eredményei ellenére is jól teljesít, ráadásul pályafutása korábbi szakaszában Szlovéniában és Svédországban is átélhette a helyi nagy rangadók hangulatát. Természetesen a Fradi elleni kezdőcsapatából sem hagyta ki edzője, Damir Krznar, aki mindössze egy magyar labdarúgót, Horváth Krisztofert jelölt az együttesébe.