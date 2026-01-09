A dicsőített Szoboszlai „lelőtt egy madarat a fáról”, és az edző ezt merte kimondani

– Az én érzéseim kristálytiszták és ez gyerekkorom óta így van, a lila szín folyamatosan ott lebegett a szemem előtt, az Újpest összes utánpótlás-csapatában játszottam, nem is lehet kérdés, mit jelent nekem a klub – hangsúlyozta Szélesi Zoltán az M4 Sportnak adott interjúban, hogy érzelmileg mennyire kötődik az együtteshez, amelynek december 30-án a vezetőedzője lett.

Szélesi Zoltán edzőként tért vissza Újpestre (Fotó: Újpest FC)

Az országos magyar sajtóban vélhetően 1994-ben jelent meg először cikk Szélesiről, amikor a Nemzeti Sport a kölyökbajnokságot 171-5-ös gólkülönbséggel megnyerő újpesti csapatról írt, amelynek 13 évesen ő volt az egyik kulcsfigurája. „Szélesi a csapatkapitány, ő mozgatja a támadókat, kiválóan indít, és kapura is nagyon veszélyes, 26 gólt szerzett” – írták róla a lapban.

A jellemzés húsz évvel később a hasonló korú Szoboszlai Dominikről is szólhatott volna, így aztán feltehetjük a költői kérdést: miért is lett Szélesi Zoltánból irányító helyett jobbhátvéd felnőtt futballistaként?

Magyar mércével így is komoly karriert futott be. Tagja volt az Újpest legutóbbi, 1998-as NB I-es bajnokcsapatának, bár feltörekvő fiatalként csak az utolsó három fordulóban lépett pályára. Később alapember lett, 2004-ben Lothar Matthäusnál volt először válogatott, a második meccsén végigjátszotta a német válogatott ellen 2-0-ra megnyert találkozót Kaiserslauternben. Azzal el is adta magát Németországba, az Energie Cottbus vette meg.

Szélesi Zoltán nem lett sztár, de a játékoskarrierjét sok magyar labdarúgó megirigyelhetné napjainkban is: 23 meccs a Bundesligában, 42 a Bundesliga 2-ben, 22 a francia, 16 a holland, 23 a görög élvonalban, 4 a Bajnokok Ligája főtábláján a Debrecennel, 29 a válogatottban. És persze 176 az NB I-ben.

Dárdai Pál, a jó barát szava kellett, hogy hazatérjen a balhé után

Szélesi 2015-ben búcsúzott a magyar válogatottól öt év kihagyás után a Litvánia elleni barátságos meccsen. Az volt Dárdai Pál utolsó előtti mérkőzése szövetségi kapitányként, akkor már lehetett tudni, hogy a Hertha vezetőedzői posztja mellett nem folytatja ezt a munkát. Félidőre már kialakult a 4-0-s győzelem a litvánok ellen, amikor Szélesi csereként beállt. Az volt egész labdarúgó-pályafutása utolsó mérkőzése, ami után visszavonult. Tét nélküli búcsúajándék? Legalábbis egy szép gesztus a jó baráttól.

„Sok haverom van, de az igaz barátaim közé Juhász Zsoltit, Egressy Gabit, Kulcsár Árpit, Szélesi Zolit sorolom” – írta Dárdai Pál a tíz éve megjelent önéletrajzi könyvében.

Közeli barátságukat Szélesi sem titkolja, sőt azt is elárulta, sokat számított, hogy most sportigazgatóként Dárdai hívta vezetőedzőnek Újpestre.