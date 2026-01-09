Újpest FCszélesi zoltánDárdai PálSzoboszlai Dominik

A dicsőített Szoboszlai „lelőtt egy madarat a fáról”, és az edző ezt merte kimondani

Vérbeli újpesti, 13 évesen már csapatkapitány volt a klub utánpótlásában. Szélesi Zoltán játékosként tagja volt az Újpest legutóbbi bajnokcsapatának az NB I-ben, később futballozott a Bundesligában, a holland, a francia és a görög élvonalban is. Sem ő, sem az Újpest sportigazgatójának kinevezett Dárdai Pál nem titkolja, hogy közeli barátok, és ez is szerepet játszott abban, hogy Szélesi Zoltán lett a csapat vezetőedzője. Csodát várnak tőlük a szurkolók, de amit biztosan megkaphatnak, az a szókimondó őszinteség. Ezt a berobbanó Szoboszlai Dominik is megkapta Szélesitől.

Szalay Attila
2026. 01. 09. 5:25
Szélesi Zoltán, Szoboszlai Dominik korábbi edzője és Dárdai Pál közeli barátja vezetőedzőként az Újpest idei első edzésén Fotó: VIG JOHANNA Forrás: Újpest FC
– Az én érzéseim kristálytiszták és ez gyerekkorom óta így van, a lila szín folyamatosan ott lebegett a szemem előtt, az Újpest összes utánpótlás-csapatában játszottam, nem is lehet kérdés, mit jelent nekem a klub – hangsúlyozta Szélesi Zoltán az M4 Sportnak adott interjúban, hogy érzelmileg mennyire kötődik az együtteshez, amelynek december 30-án a vezetőedzője lett.

Szélesi Zoltán edzőként tért vissza Újpestre
Szélesi Zoltán edzőként tért vissza Újpestre (Fotó: Újpest FC)

Az országos magyar sajtóban vélhetően 1994-ben jelent meg először cikk Szélesiről, amikor a Nemzeti Sport a kölyökbajnokságot 171-5-ös gólkülönbséggel megnyerő újpesti csapatról írt, amelynek 13 évesen ő volt az egyik kulcsfigurája. „Szélesi a csapatkapitány, ő mozgatja a támadókat, kiválóan indít, és kapura is nagyon veszélyes, 26 gólt szerzett” – írták róla a lapban. 

A jellemzés húsz évvel később a hasonló korú Szoboszlai Dominikről is szólhatott volna, így aztán feltehetjük a költői kérdést: miért is lett Szélesi Zoltánból irányító helyett jobbhátvéd felnőtt futballistaként?

Magyar mércével így is komoly karriert futott be. Tagja volt az Újpest legutóbbi, 1998-as NB I-es bajnokcsapatának, bár feltörekvő fiatalként csak az utolsó három fordulóban lépett pályára. Később alapember lett, 2004-ben Lothar Matthäusnál volt először válogatott, a második meccsén végigjátszotta a német válogatott ellen 2-0-ra megnyert találkozót Kaiserslauternben. Azzal el is adta magát Németországba, az Energie Cottbus vette meg.

Szélesi Zoltán nem lett sztár, de a játékoskarrierjét sok magyar labdarúgó megirigyelhetné napjainkban is: 23 meccs a Bundesligában, 42 a Bundesliga 2-ben, 22 a francia, 16 a holland, 23 a görög élvonalban, 4 a Bajnokok Ligája főtábláján a Debrecennel, 29 a válogatottban. És persze 176 az NB I-ben.

Dárdai Pál, a jó barát szava kellett, hogy hazatérjen a balhé után

Szélesi 2015-ben búcsúzott a magyar válogatottól öt év kihagyás után a Litvánia elleni barátságos meccsen. Az volt Dárdai Pál utolsó előtti mérkőzése szövetségi kapitányként, akkor már lehetett tudni, hogy a Hertha vezetőedzői posztja mellett nem folytatja ezt a munkát. Félidőre már kialakult a 4-0-s győzelem a litvánok ellen, amikor Szélesi csereként beállt. Az volt egész labdarúgó-pályafutása utolsó mérkőzése, ami után visszavonult. Tét nélküli búcsúajándék? Legalábbis egy szép gesztus a jó baráttól.

„Sok haverom van, de az igaz barátaim közé Juhász Zsoltit, Egressy Gabit, Kulcsár Árpit, Szélesi Zolit sorolom” – írta Dárdai Pál a tíz éve megjelent önéletrajzi könyvében. 

Közeli barátságukat Szélesi sem titkolja, sőt azt is elárulta, sokat számított, hogy most sportigazgatóként Dárdai hívta vezetőedzőnek Újpestre.

– Dárdai Pál régi jó barátom, már húsz év óta, a válogatottban is szobatársak voltunk, az ő hívószava elég volt. Újpesti srácként egy nagyon jó barátom hívott. Ez a mix, hogy Újpest és Dárdai Pál, elengedhetetlen volt – fogalmazott Szélesi a kinevezéséről.

Azért is lehetett szükség Dárdai szavára, mert Szélesi hiába Újpesten nőtt fel, még játékosként 2014-ben botrányos körülmények között hagyta el a Megyeri utat. Két évvel korábban nagy tervekkel tért haza a holland NEC Nijmegentől Újpestre, ám összekülönbözött a klub akkori belga tulajdonosával, Roderick Duchatelettel. Átadólistára tették, 297 napra száműzték, megfelezték a fizetését, ezek után igazolt a Puskás Akadémiához, ahonnan végül visszavonult.

Valóban Szélesi Zoltán a megfelelő edző az Újpest élére?

Most viszont a Dárdai–Szélesi párostól a csodát várhatják az Újpest szurkolói. A klub 2024 tavaszán került a Mol többségi tulajdonába, de az eredmények azóta sem jöttek: az előző idényt a hetedik helyen zárta a gárda, most pedig a nyolcadik helyen áll az NB I-ben. Innen kellene újra a magyar futball meghatározó klubjává, hovatovább az ősi rivális Ferencváros komoly kihívójává válni, amelyet már több mint tíz éve nem tud legyőzni.

Kérdés, hogy erre a feladatra Szélesi Zoltán-e a legalkalmasabb edző. Volt már szövetségi kapitány is: Georges Leekens rossz emlékű ténykedése után két meccsen vezette a magyar válogatottat beugróként 2017-ben (Luxemburg ellen 2-1-es vereség, Costa Rica ellen 1-0-s győzelem). Egy klub vezetőedzőjeként azonban most először kapott munkát.

Szélesi Zoltán (balra) Bernd Storck szövetségi kapitány mellett is dolgozott a magyar válogatottnál
Szélesi Zoltán (balra) Bernd Storck szövetségi kapitány mellett is dolgozott a magyar válogatottnál (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Szélesi eddig az MLSZ alkalmazásában állt, Bernd Storck stábjában dolgozott a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntőig jutott felnőtt válogatott mellett is. Mint az a Még 50 perc című filmből kiderült, a Norvégia ellen Oslóban 1-0-ra megnyert Eb-pótselejtező előtt a taktikai értekezleten ő tolmácsolta a csapatnak Storck szavait arról, hogy a meccs napján elhunyt korábbi válogatott társuk, Fülöp Márton emlékéért is küzdjenek.

Mindeközben Szélesi alapvetően az utánpótláscsapatok szövetségi edzője volt. Itt a legemlékezetesebb sikereit a Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett U17-es válogatottal aratta, amellyel a 2017-es korosztályos Eb-n a negyeddöntőig jutott. Már a tornára való kijutás drámai volt, mert az oroszok és a norvégok ellen is utolsó perces góllal győzött a csapat – mindkétszer Szoboszlai volt a gólszerző.

Az U17-es Szoboszlai sem kerülhette el az őszinteségi rohamot

Szoboszlai ma már a Liverpool sztárja, de akkoriban még csak kezdte megismerni a nevét az ország. Szélesi csapatkapitánynak nevezte ki, kiemelte a tudását, de olykor szókimondóan őszinte is volt vele. Az oroszokat például Szoboszlai két pazar szabadrúgásgóljával győztük le 2-1-re, s miközben mindenki őt dicsőítette, Szélesi így értékelt:

Szoboszlai Dominik valóban ilyen jó rúgótechnikájú, mint ahogy ma láthatták a nézők, noha Izrael ellen meg lelőtt egy madarat a fáról.

Abból a Szélesi-féle U17-es Eb-csapatból Csoboth Kevin, Schön Szabolcs, Mocsi Attila és Kiss Tamás is eljutott a felnőtt válogatottságig, de már akkor is Szoboszlai volt a középpontban. Az edző küzdött ez ellen, egyrészt mert féltette Szoboszlait, másrészt mert szerinte nem „one man show”, hanem csapatmunka eredménye volt a sikerük.

– Sokat szól róla a média, nem szabad, hogy ezt túlságosan magára vegye – nyilatkozta Szoboszlairól 2017-ben. – A csapat nélkül nem kerülhetett volna ebbe a helyzetbe, nem lettek volna azok a szabadrúgások, amelyekből azokat a gólokat szerezte. Megvan a saját kvalitása, de ez csapatjáték, úgy érzem, a sikert együtt értük el, magyarul nem szabad elszállnia, a földön kell maradnia, dolgoznia kell tovább, még a karrierje kezdetén áll.

Most az Újpest áll valaminek a kezdetén. A recept ugyanaz kell, hogy legyen, mint amit Szoboszlainak ajánlott: őszinteség, alázat és a csapatmunka.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

