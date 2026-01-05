Dárdai Pál bizalmi köre: a tíz évvel ezelőtti mondata most Újpesten új értelmet nyer

Tíz évvel ezelőtt jelent meg önéletrajzi könyv Dárdai Pálról, amikor edzőként a népszerűsége csúcsán volt: még élénken éltek az emlékezetben a magyar válogatott szövetségi kapitányaként aratott sikerei, de közben már a Bundesligában bizonyított vezetőedzőként a Hertha élén. Dárdai Pál a könyv harmadik fejezetében tett egy olyan kijelentést, aminek most, tíz évvel később, utólag különös jelentősége lehet Újpesten.

Szélesi Zoltán, Dárdai Pál egyik közeli barátja vezetőedzőként az Újpest idei első edzésén. Fotó: VIG JOHANNA / Újpest FC

„Sok haverom van, de az igaz barátaim közé Juhász Zsoltit, Egressy Gabit, Kulcsár Árpit, Szélesi Zolit sorolom” – írta Dárdai Pál a saját könyvében. A felsorolt nevek közül a futballban ketten igazán ismertek: Szélesi Zoltán és Egressy Gábor. Dárdai pedig sportigazgatóként az első intézkedései között előbbit az Újpest vezetőedzőjének, utóbbit pedig a tanácsadójának nevezett ki.

Dárdai Pál a barátaira épít Újpesten

Szélesi Zoltán és Egressy Gábor mellett a pályaedzőnek szerződtetett Admir Hamzagic személyes kötődése is erős Dárdai Pálhoz. A szerb szakember 2011 óta a Hertha alkalmazásában állt, és Berlinben szorosan összefonódott a pályája Dárdaiéval.

Már a Hertha utánpótláscsapatainál is dolgoztak együtt, majd amikor 2015 februárjában Dárdai Pált először kinevezték a berlini klub vezetőedzőjének, vitte magával Hamzagicot az első csapat szakmai stábjába.

Bizalmi kapcsolatukról árulkodó jel, hogy Dárdai a Hertha vezetőedzőjeként töltött mindhárom korszakában végig Admir Hamzagic volt az egyik segítője, így lényegében ő volt az egyetlen, aki mindig mellette állt, amikor a berliniek első csapatát vezette. És most Dárdai hívására Hamzagic tizenöt év után otthagyta a Herthát, és az Újpesthez igazolt.

Dárdai Pál már a sportigazgatói kinevezésekor beszélt arról, hogy fontos neki, olyanok vegyék körbe, akikben megbízik.

– Értékes ember, megvannak a képességei, jó szeme van, kellenek olyan emberek, akikben megbízom, ő ilyen – mondta konkrétan Egressyről.

A barátság szempont lehet, de nem minden

Dárdai Pál a köszöntőjében arról is beszélt, hogy még neki sem lila a vére, de olyan klubot kell építeni, ahol mindenki érzi, mit jelent az Újpesthez tartozni. Ebből a szempontból Szélesi Zoltán és Egressy Gábor kinevezése is jó húzásnak tűnik, hiszen mindketten a lila-fehér klub színeiben nőttek fel, váltak profi labdarúgókká, onnan indult a válogatottságban kiteljesedő karrierjük.

Igaz, mindketten csúnyán is távoztak Újpestről még játékoskorukban.

Szélesi a német, francia, görög és holland bajnokság megjárása után 2012-ben tért haza Újpestre, ám összeveszett a klub akkori tulajdonosával, ami miatt alig játszott, majd Felcsútra igazolt. Egressy pedig 1996-ban hagyta el Újpestet, ahol akkor annyira nem volt pénz, hogy kénytelen volt aláírni a BVSC-hez, amiért egy szurkoló még meg is ütötte, derült ki a Magyar Nemzet korábbi interjújából.