Bővült az Újpest edzői stábja, a klub korábbi játékosa szerint ezzel helyreállt a világ rendje

Tovább formálódik a szakmai stáb. Az NB I-ben 18 forduló után nyolcadik helyen álló Újpest FC azok után, hogy decemberben Dárdai Pál személyében új sportigazgatót, majd vezetőedzőként Szélesi Zoltánt, a tréner segítőjeként pedig a bosnyák Admir Hamzagicot is bejelentette, január 3-án, szombaton közölte, hogy kapusedzőként a klub kötelékében folytatja Balajcza Szabolcs. Az együttes korábbi kapusa a Puskás Akadémiától tér vissza. Pontosabban ahogy ő maga fogalmazott: haza.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 20:35
Balajcza Szabolcs játékosként 342 tétmeccsen állt az Újpest FC kapujában, most az utódok felkészítéséért felel majd. Forrás: facebook.com/ujpestfootballclub
Nagy átrendeződés zajlik a Megyeri úton. Az Újpest FC szakmai stábjának átalakítása tavaly november 9-én kezdődött, amikor a korábbi vezetőedzőt, Damir Krznart menesztették . Ezt követően átmenetileg Bodor Boldizsár irányításával készült a csapat, amely a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál személyében december 18-án új sportigazgatót kapott. Az óév utolsó előtti napján az is hivatalossá vált, hogy Szélesi Zoltán lett az NB I-ben 18 játéknap elteltével a nyolcadik helyen álló együttes edzője, akinek munkáját a bosnyák Admir Hamzagic is segíti majd.

Ratatics Péter klubelnök (balra), mellette az Újpest FC decemberben kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál
Ratatics Péter klubelnök (balra), mellette az Újpest FC decemberben kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

Balajcza Szabolcs hálás a Puskásnak, de úgy érzi, hazatért az Újpest FC-hez

Mindezek után az új esztendőben sem sokáig tétlenkedett a magyar bajnokság januári folytatására készülő Újpest, amely 3-án arról számolt be a honlapján, hogy Balajcza Szabolcsot nevezte ki kapusedzőnek, így a téli felkészülés során már ő fogja irányítani a kapusok munkáját. A 46 éves szakember 2020 óta a Puskás Akadémiánál töltött be hasonló pozíciót, ám nem ismeretlen az újpestiek számára sem, hiszen a kétezres évek első felében összesen 342 tétmérkőzésen védte az Újpest FC kapuját.

Ahogy a szurkolói nótában is szól: élhetek bárhol, ide jövök haza! Azt gondolom, most állt helyre a világ rendje, hiszen bár csodálatos éveket töltöttem el a Puskás Akadémiánál, amiért rendkívül hálás vagyok az ottani vezetőknek, és ahol szép sikereket is értünk el, de nekem azért Újpest mindig is az igazi otthonom volt. Köszönöm a megtisztelő bizalmat mindenkinek, ami tőlem telik, én meg fogom tenni!

 – nyilatkozta a klubhonlapnak Balajcza Szabolcs.

 

A csapat már munkához látott

Az Újpest FC szombaton felméréssel és edzéssel kezdte a 2026-os évet, vasárnap ugyanez vár a kerettagokra. Hétfőn, kedden és szerdán dupla edzés szerepel a programban, január 7-től pedig edzőtáborba vonul a gárda, a felkészülés ezen szakasza január 16-ig tart majd Mezőkövesden. Két edzőmeccs vár Szélesi Zoltán együttesére.

A futballcsapat jelen állás szerint január 24-én kezdi meg idei bajnoki szereplését (a Magyar Labdarúgó-szövetség még nem pontosította a 2026-os nyitóforduló menetrendjét), a 19. játéknapon a Nyíregyháza vendége lesz.

