Bővült az Újpest edzői stábja, a klub korábbi játékosa szerint ezzel helyreállt a világ rendje

Nagy átrendeződés zajlik a Megyeri úton. Az Újpest FC szakmai stábjának átalakítása tavaly november 9-én kezdődött, amikor a korábbi vezetőedzőt, Damir Krznart menesztették . Ezt követően átmenetileg Bodor Boldizsár irányításával készült a csapat, amely a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál személyében december 18-án új sportigazgatót kapott. Az óév utolsó előtti napján az is hivatalossá vált, hogy Szélesi Zoltán lett az NB I-ben 18 játéknap elteltével a nyolcadik helyen álló együttes edzője, akinek munkáját a bosnyák Admir Hamzagic is segíti majd.

Ratatics Péter klubelnök (balra), mellette az Újpest FC decemberben kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Balajcza Szabolcs hálás a Puskásnak, de úgy érzi, hazatért az Újpest FC-hez

Mindezek után az új esztendőben sem sokáig tétlenkedett a magyar bajnokság januári folytatására készülő Újpest, amely 3-án arról számolt be a honlapján, hogy Balajcza Szabolcsot nevezte ki kapusedzőnek, így a téli felkészülés során már ő fogja irányítani a kapusok munkáját. A 46 éves szakember 2020 óta a Puskás Akadémiánál töltött be hasonló pozíciót, ám nem ismeretlen az újpestiek számára sem, hiszen a kétezres évek első felében összesen 342 tétmérkőzésen védte az Újpest FC kapuját.

Ahogy a szurkolói nótában is szól: élhetek bárhol, ide jövök haza! Azt gondolom, most állt helyre a világ rendje, hiszen bár csodálatos éveket töltöttem el a Puskás Akadémiánál, amiért rendkívül hálás vagyok az ottani vezetőknek, és ahol szép sikereket is értünk el, de nekem azért Újpest mindig is az igazi otthonom volt. Köszönöm a megtisztelő bizalmat mindenkinek, ami tőlem telik, én meg fogom tenni!

– nyilatkozta a klubhonlapnak Balajcza Szabolcs.

A csapat már munkához látott

Az Újpest FC szombaton felméréssel és edzéssel kezdte a 2026-os évet, vasárnap ugyanez vár a kerettagokra. Hétfőn, kedden és szerdán dupla edzés szerepel a programban, január 7-től pedig edzőtáborba vonul a gárda, a felkészülés ezen szakasza január 16-ig tart majd Mezőkövesden. Két edzőmeccs vár Szélesi Zoltán együttesére.

A futballcsapat jelen állás szerint január 24-én kezdi meg idei bajnoki szereplését (a Magyar Labdarúgó-szövetség még nem pontosította a 2026-os nyitóforduló menetrendjét), a 19. játéknapon a Nyíregyháza vendége lesz.