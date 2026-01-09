tisza pártkormánymagyar péterhavazástél

Káoszban bízik Magyar Péter, valójában nem érdeklik az emberek

A Tisza Párt elnöke lapunk információi szerint tudatosan arra „gyúr”, hogy minél inkább megbénuljon az ország az időjárási viszontagságok miatt, majd az így kialakuló helyzetből politikai tőkét kovácsoljon magának.

2026. 01. 09. 5:32
Értesüléseink alapján Magyar Péter a Tisza Párt elnökségével együtt tartott megbeszélésein nem az együttműködésről, illetve a segítségnyújtásról beszélt, hanem arról, miként lehet a rendkívüli helyzeteket a kormány elleni hangulatkeltésre felhasználni. A stratégia lényege az, hogy minden fennakadást, minden nehézséget a „kormány alkalmatlanságának” bizonyítékaként mutassanak be.

Péter többször is elmondta, hogy egyetlen váltóhiba sem maradhat a következő napokban Facebook-poszt nélkül, és a legkisebb fennakadást is a kormány hatalmas hibájaként kell tálalni.

Ennek érdekében pedig a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek a feladata, hogy minden, a környékükön és a körzetükben található hibáról azonnal jelzéseket küldjenek egy csapathoz, amely ezeket felhasználjak a Facebook-posztok és videók készítésekor. 

Péter szerint a párt kifejezetten abban érdekelt, hogy a fennakadások minél tovább tartsanak, mert így szerinte »jobban átmegy az üzenet«

– tette hozzá a forrásunk. Értesüléseink szerint a belső egyeztetéseken már előre kijelölték azokat a témákat – közlekedési káosz, szolgáltatások akadozása, tűzifakérdés, a hideg miatt kihűlő emberek –, amelyek mentén a kormányt kívánják támadni, függetlenül attól, hogy az extrém időjárási körülmények egész Európában komoly kihívást jelentenek.

Mint ismert, Magyar Péter az elmúlt másfél évben következetesen arra építi kommunikációját, hogy az ország „szétesőben van”, miközben minden eszközzel felnagyítja az objektív nehézségeket. Informátorunk szerint a Tisza elnöke abban bízik, hogy egy elhúzódó, látványos működési zavar – legyen szó közlekedésről, energiáról vagy közszolgáltatásokról – kedvező politikai környezetet teremt számára, és lehetőséget ad a politikai napirend alakítására, befolyásolására. 

Ebből is látszik, hogy Magyar Pétert most sem az emberek érdeklik, valójában nem rajtuk akar segíteni csupán a kormányt szeretné besározni.

