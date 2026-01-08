A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelővel + videó

A kormány 2011-ben indította el a szociális tüzelőanyag támogatási programot – mondta Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a közösségi oldalán.

Taktaharkányban a rászoruló családok barna kőszenet kapnak. (Forrás: videókép/Facebook)

Az országban 2358 település nyert tüzelőanyag-támogatást. Taktaharkány önkormányzata barnakőszén-támogatásra pályázott, így ma a településen közel háromszáz rászoruló család kapott segítséget.

Az államtitkár hozzátette, Borsod- Abaúj-Zemplén vármegyében összesen 306 településen kaptak tüzelőanyagot a rászorulók, országszerte pedig 200 ezer, kistelepülésen élő jutott hozzá ingyenes tüzelőt.

A program 15 évvel ezelőtti indulása óta több, mint 56 milliárd forint értékben támogatta a kormány ilyen módon a rászorulókat.