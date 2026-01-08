kormányDukai Miklósszociális tüzelőanyag

A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelővel + videó

A program 15 évvel ezelőtti indulása óta több mint 56 milliárd forint értékben támogatta a kormány a kistelepülésen élőket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 08. 16:44
Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kormány 2011-ben indította el a szociális tüzelőanyag támogatási programot – mondta Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a közösségi oldalán. 

Taktaharkányban a rászoruló családok barna kőszenet kapnak. (Forrás: videókép/Facebook)

Az országban 2358 település nyert tüzelőanyag-támogatást. Taktaharkány önkormányzata barnakőszén-támogatásra pályázott, így ma a településen közel háromszáz rászoruló család kapott segítséget. 

Az államtitkár hozzátette, Borsod- Abaúj-Zemplén vármegyében összesen 306 településen kaptak tüzelőanyagot a rászorulók, országszerte pedig 200 ezer, kistelepülésen élő jutott hozzá ingyenes tüzelőt. 

A program 15 évvel ezelőtti indulása óta több, mint 56 milliárd forint értékben támogatta a kormány ilyen módon a rászorulókat.

Borítókép: Farönköket borítanak le egy ház udvarára a 2025. évi szociális tüzelőanyag-programról tartott sajtótájékoztató után Átányban 2025. november 17-én. (Fotó: MTI/Komka Péter)


