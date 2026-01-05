Több mint 2300 kistelepülésen kapnak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulók

A kormány által biztosított szociális tüzelőanyag-program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki ötmilliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. Ez a program 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak a fűtési időszakban – tájékoztatott közleményben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Emlékeztettek rá, hogy a kormány 2011-ben indította ezt a programot, azóta több mint 56 milliárd forintot fordított a szociális tüzelőanyagra az 5000 fő alatti településeken. A fa vagy szén beszerzését és szétosztását a helyi önkormányzatok végzik, figyelembe véve a helyi szükségleteket és helyi rászorulók megsegítését.

