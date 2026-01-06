Rászorulóknak segít a kormány az ingyenes tüzelőprogrammal + videó

Mintegy kétszázezer rászoruló kap idén is ingyenes tüzelőanyagot a kormány programjában – erről Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára számolt be a közösségi oldalán.

Szociális tűzifa. Fotó: Cseh Gábor

Az államtitkár tájékoztatása szerint

az ingyenes tüzelőt több mint 2300 kistelepülésen osztották ki a rászorulóknak. A program immár 15 éve működik, és elsősorban a vidéki, kisebb településeken élő családoknak nyújt segítséget a téli időszakban.

A bejelentés különösen aktuális, mivel az előrejelzések szerint rendkívüli téli időjárás várható az országban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel az operatív törzs ülése után elmondta:

a következő napokban akár mínusz 15 Celsius-fokos hideg is előfordulhat.

Hozzátette: nem kizárt, hogy a déli országrészben húsz centimétert meghaladó hó hullhat, akár már a délutáni óráktól kezdődően. A hatóságok ezért fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen a hideg időjárás által leginkább veszélyeztetett térségekben.