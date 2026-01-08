hideghavazássegítségextrém hideg

Extrém hideg közeleg: ne hagyjuk magukra a bajbajutottakat!

A következő napokban rendkívüli hideg várható, egyes térségekben mínusz 20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, ezért a hatóságok fokozott odafigyelést kérnek mindenkitől.

2026. 01. 08.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! – írta az operatív törzs csütörtöki közleményében.

Fotó: Facebook

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, 

akár mínusz 15 Celsius-fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.

„Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet” – írták.

Azt kérték, aki segítségre szoruló, bajba jutott személyt lát, ne menjen el mellette, hanem azonnal hívja a területileg illetékes krízisellátó telefonszámot vagy – életveszély esetén – a 112-es segélyhívót, illetve a regionális diszpécserszolgálatot. 

A regionális diszpécserszolgálatok elérhetősége megtalálható ezen az oldalon.

Az extrém hideg különösen veszélyes az idősekre

Az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozottakra, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalanokra.

Fotó: Tolna vármegyei rendőrség

Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. 

A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban – írták. A kihűlés veszélye zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 fok alá csökken. Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat. 

Ezért most különösen figyeljünk az egyedülálló, beteg, segítségre szoruló idős családtagokra, ismerősökre!

– hívta fel a figyelmet az operatív törzs.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Tolna vármegyei rendőrség)

               
       
       
       

