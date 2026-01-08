Az idősekre különösen figyelnek a rendőrök a nagy hidegben + videó

„Segítő jelenlét” – ezzel a felütéssel számolt be közösségi oldalán a Tolna vármegyei rendőrség arról, hogy az elmúlt napok extrém hideg időjárása miatt fokozott figyelmet fordítanak az idős, egyedül élő, segítség nélkül maradt emberekre.

Fokozott figyelmet kell fordítani az idős emberekre Fotó: Gáll Regina Adrienn/MW

A bejegyzéshez videót is csatoltak, amelyben az látható, hogy a rendőrök egy idős hölgynek segítenek felaprítani a tüzelőnek való fát. A rendőrség hangsúlyozta, hogy

a hideg időszakban kiemelten fontos a személyes odafigyelés és a gyors segítségnyújtás, különösen azoknak, akik vidéken, kisebb településeken, családi támogatás nélkül élnek.

Mint ismert, a téli időszakban a kormány évek óta külön programmal segíti a rászorulókat:

idén is mintegy 200 ezer ember jut ingyenes tüzelőhöz, amelyet több mint 2300 kistelepülésen osztottak ki.

A program immár 15 éve működik, és elsősorban a vidéki, kisebb településeken élő családoknak jelent fontos segítséget a fűtési szezonban.

A rendőrségi példa is azt mutatja: a téli hidegben nemcsak az intézményi támogatás, hanem az azonnali, személyes segítség is életbevágó lehet.

