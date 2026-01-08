rendőrségidős asszonyhavazássegítség

Az idősekre különösen figyelnek a rendőrök a nagy hidegben + videó

Az elmúlt napok extrém hidege miatt fokozott figyelmet fordítanak a rendőrök az egyedül élő idősekre: a Tolna vármegyei rendőrség közösségi oldalán megosztott videóban egyenruhások segítenek egy idős hölgynek a tüzelő felaprításában.

2026. 01. 08. 15:58
„Segítő jelenlét” – ezzel a felütéssel számolt be közösségi oldalán a Tolna vármegyei rendőrség arról, hogy az elmúlt napok extrém hideg időjárása miatt fokozott figyelmet fordítanak az idős, egyedül élő, segítség nélkül maradt emberekre. 

20260106 Budapest Hó havazás Havas képek Fotó: Gáll Regina GR MW Bulvár A képen: idős ember
Fokozott figyelmet kell fordítani az idős emberekre Fotó: Gáll Regina Adrienn/MW

A bejegyzéshez videót is csatoltak, amelyben az látható, hogy a rendőrök egy idős hölgynek segítenek felaprítani a tüzelőnek való fát. A rendőrség hangsúlyozta, hogy 

a hideg időszakban kiemelten fontos a személyes odafigyelés és a gyors segítségnyújtás, különösen azoknak, akik vidéken, kisebb településeken, családi támogatás nélkül élnek.

Mint ismert, a téli időszakban a kormány évek óta külön programmal segíti a rászorulókat:

idén is mintegy 200 ezer ember jut ingyenes tüzelőhöz, amelyet több mint 2300 kistelepülésen osztottak ki. 

A program immár 15 éve működik, és elsősorban a vidéki, kisebb településeken élő családoknak jelent fontos segítséget a fűtési szezonban.

A rendőrségi példa is azt mutatja: a téli hidegben nemcsak az intézményi támogatás, hanem az azonnali, személyes segítség is életbevágó lehet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Tolna vármegyei rendőrség)

               
       
       
       

