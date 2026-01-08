útinformhavazásautópályaautóút

Egyre könnyebb közlekedni, kiderült, hol járhatóak már gond nélkül a főutak

Az M1-es és az M85-ös autópálya már felszáradt, több gyorsforgalmi úton pedig csak sónedves a burkolat, miközben a mellékutakon még több helyen havas, latyakos szakaszok nehezítik a közlekedést.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 08. 15:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos, mindenütt máshol sónedves vagy felszáradóban van a burkolat – közölte az Útinform csütörtök délután a honlapján.

20260107 Eger Ismét jelentős havazásra ébredt Eger. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap
Fotó: Huszár Márk/MW

Azt írták, országszerte csapadékmentes, többnyire napos az idő. A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol nem zavarja a közlekedést.

A gyorsforgalmi utak közül az M1-es és az M85-ös autópálya felszáradt, az M3-as Hatvanig száraz, azt követően sónedves. 

Az M0-s, az M4-es, az M44-es, az M85-ös, az M86-os autóút, valamint az M3-as, az M5-ös, az M6-os és az M7-es autópálya burkolata sónedves, helyenként felszáradóban van. Az M43-as és az M35-ös autópálya, valamint, az M44-es autóút teljes szakasza sónedves.

Az alsóbbrendű utak burkolata a Dunántúl középső és déli részén letaposott havas, hókásás vagy latyakos. 

A Duna–Tisza közének déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében az utak letaposott havasak, hókásásak vagy latyakosak. A Tiszántúlon többnyire hókásásak vagy latyakosak, helyenként letaposott havasak a mellékutak.

Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, de Komárom-Esztergom vármegyében, Veszprém térségében, a Balaton keleti medencéjében, Bács-Kiskun megye középső részén, valamint Sátoraljaújhely és Kisvárda környékén közepes erejű (óránkénti 30-39 kilométeres) szél fúj. 

Tatabánya térségében erős (40-59 kilométeres) széllökések is előfordulnak.

Borítókép: A hótól megtisztított M8-as autóút Veszprém határában, 2026. január 7-én. (Forrás: MTI/Máthé Zoltán)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu