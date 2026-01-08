máv csoportvolánhavazás

Fokozatosan helyreáll a buszközlekedés: csökkennek a késések, de akadnak még járatkimaradások

Az ország számos pontján újraindultak a Volán-járatok, ám a hó miatt továbbra is hosszabb menetidőkkel és elszórt kimaradásokkal kell számolni – közölte a MÁV-csoport.

Forrás: MTI2026. 01. 08. 15:11
Egyre több település érhető el újra a Volán buszjárataival, és csökkentek a késések országszerte, de a hóhelyzet miatt az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók – közölte a MÁV-csoport csütörtökön délután a honlapján.

20260105 Győr Havazás Fotó: Csapó Balázs CSB Kisalföld
Felhívták a figyelmet arra, hogy 

az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, és a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Budapest agglomerációjában ismét az eredeti útvonalukon közlekednek a Volán járatai, kimaradó településre, megállóra nem kell számítani, de járatkimaradások előfordulhatnak – írták, 

az érintett települések között említve Délegyházát, Dunakeszit, Fótot, Veresegyházat, Érdet, Százhalombattát, Szigethalmot, Zsámbékot, Pilisborosjenőt és Budajenőt.

A buszok Baranya vármegyében nem érintik Tormás, Alsókövesd, Tormás (Felsőkövesd, forduló), Gödre (Kiskeresztúr, forduló), Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Varbóc, Nyésta, Litka, Tornabarakony, Kéked, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte települést, Komárom-Esztergom vármegyében Környe-Tagyospuszta, Somogy vármegyében egyebek mellett Hollád, Kisbabapuszta és Vadépuszta, Vas vármegyében Vanyola (Pápanyőgér), Zala vármegyében pedig Zalaköveskút megállót, illetve települést.

