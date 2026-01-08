Hankó BalázsKulturális és az Innovációs Minisztériumhavazás

Példamutató összefogással segítettek a hóeltakarításban a szakképzősök

Hankó Balázs miniszter köszönetet mondott a a szakképzési centrumokhoz tartozó intézmények 7885 tanulójának és az ötven, a felnőttképzésben részt vevő munkatársának a hóeltakarításban önkéntesen végzett munkáért.

2026. 01. 08. 14:51
„Hálás köszönet illeti a szakképzési centrumokhoz tartozó intézmények 7885 tanulóját és az 50, a felnőttképzésben részt vevő munkatársát, akik példamutató összefogással segítették a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést” – írta Facebook-bejegyzésében Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője. 

Fotó: Facebook

A miniszter hangsúlyozta: 

munkájukkal nemcsak a közlekedés biztonságához járultak hozzá, hanem megmutatták a szakképzés valódi erejét is.

A Magyar Nemzet megírta: az elmúlt napok rendkívüli időjárása az ország számos pontján komoly kihívások elé állította a közösségeket. A hófúvás és a tartós hideg ellenére a szakképzés diákjai és oktatói ismét bizonyították elkötelezettségüket, felelősségvállalásukat és közösségi erejüket.

A szakképzési centrumok intézményeiből összesen 1164 diák és munkatárs vett részt az elmúlt napokban a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben, mutatott rá a tárca, hozzátéve:

 a tanulók a feladatokat az ötvenórás kötelező közösségi szolgálatukat csökkentve, a jószolgálati programban látták el, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az iskolák és a közintézmények környezete biztonságosan megközelíthető maradjon a téli időjárás idején is. 

A három éve indult jószolgálati programban a szakképzők a társadalmi felelősségvállalás jegyében kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a diákok a jogszabályokban előírt alapfeladataikon túl ellentételezés nélkül szerepet vállaljanak tágabb környezetük társadalmi életében, segítsék a rászorulókat, részt vegyenek a településükön élők lakhatási körülményeinek javításában, szociális támogatásában, a középületek, környezetük megújításában.

Borítókép: Romeltakarításban részt vevő önkéntesek (Fotó: Facebook) 


