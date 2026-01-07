Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)Hankó Balázshavazás

A szakképzés összefogott a rendkívüli hóhelyzetben

Több mint ezer, szakképzésben tanuló diák és oktató takarította a havat és végzett síkosságmentesítést országszerte, írta közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

2026. 01. 07. 13:25
Az elmúlt napok rendkívüli időjárása az ország számos pontján komoly kihívások elé állította a közösségeket. A hófúvás és a tartós hideg ellenére a szakképzés diákjai és oktatói ismét bizonyították elkötelezettségüket, felelősségvállalásukat és közösségi erejüket, mutatott rá lapunkhoz eljuttatott közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Forrás: Facebook

 A szakképzési centrumok intézményeiből összesen 1164 diák és munkatárs vett részt az elmúlt napokban a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokban, mutatott rá a tárca, hozzátéve: a tanulók a feladatokat az ötvenórás kötelező közösségi szolgálatukat csökkentve, a Jószolgálati programban látták el, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az iskolák és a közintézmények környezete biztonságosan megközelíthető maradjon a téli időjárás idején is. A három éve indult Jószolgálati programban a szakképzők a társadalmi felelősségvállalás jegyében kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy

a diákok a jogszabályokban előírt alapfeladataikon túl ellentételezés nélkül szerepet vállaljanak tágabb környezetük társadalmi életében, segítsék a rászorulókat, részt vegyenek a településükön élők lakhatási körülményeinek javításában, szociális támogatásában, a középületek, környezetük megújításában.

2025-re már mind a 41 szakképzési centrum részt vett a programban, és tovább nőtt a jószolgálati tevékenységbe bekapcsolódó iskolák és tanulók száma is. Indulása óta összesen 159 iskola és 11 725 diák csatlakozott a kezdeményezéshez.

„Elhivatottságukkal és segítő szándékukkal a résztvevők példát mutattak kitartásból, együttműködésből és társadalmi felelősségvállalásból. A szakképzés közössége ezzel ismét bebizonyította, hogy nemcsak szakmai tudásával, hanem cselekvő segítséggel is képes hozzájárulni a közösségek biztonságához. Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak a közösségek biztonságához és a mindennapi élet zavartalan működéséhez” – emelte ki Hankó Balázs miniszter. 

 

Borítókép: Sokan lapátolták a havat a programban (Forrás: Facebook)

 

 

