Hankó Balázs: Európában háborús, Magyarországon családi adópolitika van

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában hangsúlyozta, a kormány számára a magyar családok a legfontosabbak, mert ők jelentik a jövőt és a magyar gazdaság motorját

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 05. 9:42
Míg Európában háborús, addig Magyarországon családi adópolitika van – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában.

Family gathered in cozy living room plays board game together, filled with laughter and smiles
(Forrás: Shutterstock)

Hankó Balázs kiemelte, a kormány számára a magyar családok a legfontosabbak, mert ők jelentik a jövőt és a magyar gazdaság motorját, ezért indult el tavaly júliusban és folytatódik most januárban a „családbarát adóforradalom”.

Január 1-jétől egymillió család esetében duplázták meg a családi adókedvezményt, félmillió anya pedig élete végégig szja-mentes lett, ami óriási előrelépés – hangsúlyozta a miniszter.

A részletekről elmondta, egy egy gyereket nevelő családban, ahol az anya 30 év alatti, évi másfél millió forintot, egy kétgyermekes családnál, ahol az anya 40 év alatti, évi 2,2 millió forintot, míg egy háromgyerekesnél évi 3,7 millió forintot hagynak ott az adócsökkentésnek köszönhetően.

A kormány úgy véli, hogy ha megerősítik a családokat az értékvállalásukban, és az anyagi biztonságukban, akkor a gyermekvállalás javulni fog – mondta Hankó Balázs.

A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt hangoztatta, hogy Magyarországon a gyermekvállalást és a munkavállalást egyszerre ösztönző adópolitika van jelen, amelyet a nemzeti konzultáció szerint a magyarok is támogatnak, ugyanis a családi adókedvezmények mellett 97 százalék, az szja-mentesség mellett 96 százalék állt ki, míg 98 százalék elutasította az adóemelést.

A Tisza Párt azonban megszüntetné a családi adókedvezményt, emelné az szja-t, és nyugdíjadót vezetne be, így a Tisza-csomag havi 166 ezer forintot venne el a 30 év alatti egygyerekes anyáktól, a 40 év alatti kétgyerekesektől 226 ezer forintot, míg a áromgyerekesek esetében 344 ezer forintot – mondta Hankó Balázs.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

