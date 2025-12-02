Szakértők szerint a Tisza adócsomagja fájni fog mindenkinek

A Tisza adócsomagja fájni fog mindenkinek, a megszorítások a gazdaságból vonnak el pénzeket, megadóztatná a vállalkozásokat és eltörölné a családi kedvezményeket – értékeltek a szakértők az ellenzéki párt kiszivárgott adócsomagjának részleteit az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden este.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője hangsúlyozta, ez egy olyan csomag, ami mindenkitől el szeretne venni; a nyugdíjasoktól kezdve a vállalkozókon keresztül a nagyvállalatokon át a családoktól és a fiatalokig mindenki megérezné ennek a csomagnak a negatív hatásait.

Nem igazán látszik az, hogy milyen cél érdekében teszi ezt meg, mert néha el vannak ejtve benne olyan félmondatok, hogy az igazságosság vagy az egyenlőség miatt van szükség valamilyen intézkedésre, de aztán azért mindig kiderül, hogy a napnak a végén egyetlen egy dolog érdekli őket, hogy még több bevételt szerezzenek a költségvetésnek

– fogalmazott a szakember. Hozzátette: ez egy tipikus megszorító csomag, ami a gazdaságból von el pénzeket azért, hogy növelje a költségvetés a bevételeit és csökkentse a kiadásait.

Lentner Csaba közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanára arra hívta fel a figyelmet, hogy a programcsomag egyes elemei az óbaloldalhoz köthető gazdasági szakértők kommunikációjában hónapok óta folyamatosan jelen vannak, a megszorítások pedig az elmúlt tizenöt év pozitív a gazdasági társadalmi folyamataiba történő erőszakos beavatkozásként értelmezhetőek.

Dezse-Zelenka Dóra újságíró, vlogger kifejtette: nem tudni, a Tisza megszorításai, hogyan érintik majd a családtámogatási rendszert, de kiszivárgott tervek szerint a támogatásokból visszavesznek és el akarják törölni a csokot, a babavárót és a családi adókedvezménnyel kapcsolatos hiteleket is.

Gyurcsány és Bokros megszorító csomagjai mutattak valami javulást Magyarországon?

– tette fel a kérdést a vlogger, hozzátéve, az édesanyák foghatják a fejüket, hogy mit fognak csinálni, ha megszülték a gyermekeiket, ahogyan ez 2010 előtt történt.