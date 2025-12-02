Orbán Viktor: Mindenkinek joga van megismerni a Tisza terveit + videó

A közösségi oldalán osztott meg egy videót a magyar kormányfő, amelyben a Tisza Párt megszorítócsomagját vette górcső alá.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

„Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet" – írta a videóhoz Orbán Viktor.

Hozzátette:

Ezek a Tisza Párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket.

A videóban Magyar Péter, Tarr Zoltán és a Tisza Párt közgazdásza magyarázza, miért és miként kell szerintük megszorításokat alkalmazni vagy éppen a nyugdíjakat csökkenteni.

A csattanó a kisfilm végén következik: – Választást kell nyerni, utána mindent lehet – mondja elhíresült mondatát Tarr Zoltán.

Mint ahogyan arról korábban több ízben beszámoltunk , Brüsszel és hazai bábjai 1300 milliárdos lakossági, valamint 3700 milliárdos vállalkozási megszorítást készítenek elő. Hidvéghi Balázs szerint

a Tisza Párt minden dolgozóra, családra, nyugdíjasra és vállalkozásra új adókat róna.

Egy-egy család évente akár másfél millió forinttól is elesne, ha valósággá válnának a Tisza Pártnak készült tipikus szocialista, népnyúzó eszközökből összeállított intézkedéscsokorban leírtak. A baloldali megszorítócsomagban olyan régi trükkök is felbukkannak, melyeket utoljára a rossz emlékű MSZP–SZDSZ-koalíció alkalmazott hazánkban; a kedvezmények egy jelentős részétől vehetnénk búcsút megvalósulásuk esetén. A szülőknek súlyos büntetéssel felérő baloldali megszorítócsomag megszüntetné a családi járulékkedvezményt, és az új szabályok révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye.