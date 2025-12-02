Orbán Viktor talált egy jó dolgot a Tisza megszorító csomagjában

„Megjelent a Tisza megszorító csomagja. Mind a 600 oldal” – írja Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad

– szögezte le a miniszterelnök.

„Minden elemében baloldali megszorító csomaggal van dolgunk. Nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit.” A kormányfő emlékeztetett:

„és ha egy párt baloldali, akkor jönnek az adóemelések, a progresszív adó, a vállalatok megsarcolása és a vagyonvizsgálatok. 1300 milliárd a magyar családoktól, és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól.”

„Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára” –zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Amint lapunk is beszámolt, egy héttel ezelőtt hozta nyilvánosságra az Index a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott. A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.

Lapunk összefoglalóját itt, a teljes, nyilvánosságra hozott programot három részletben ide, ide és ide kattintva tudja elolvasni.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)