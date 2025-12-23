Ábrahám Róbert: Az emberélet az emberélet

Átfogó képet kapunk azonban arról is, hogy hogyan próbálja meg a nyugati vezetés a szőnyeg alá söpörni az Ukrajnában tapasztalható problémákat, és hogyan lépett elő Volodimir Zelenszkij, mint az influenszer politikusok első prototípusa a semmiből és kínált fel egy harmadik lehetőséget Ukrajnában azok számára, akik sem a régi elitet nem támogatták és az országot sem szerették volna elhagyni.

Egy ponton a filmben végigkövethetjük, hogy hogyan változott meg Zelenszkij politikája megválasztása után és hogyan érvelt az ukrán elnök a háború folytatása mellett, holott az elején még azzal kampányolt, hogy bármit megtenne a békéért.

Ábrahám Róbert a film egy pontján úgy fogalmaz, hogy habár Oroszország agresszióját senki nem tagadja, azonban ez nem jelenti azt, hogy a háborút támogatni kéne. Mint mondta, az emberélet az emberélet, legyen szó oroszról vagy ukránról.

A rendező szerint annak is megvan az oka, miért foglalkoznak Magyarországon ennyit Ukrajnával, miközben Oroszország kevesebb figyelmet kap. A válasz szerinte pofonegyszerű: Oroszország nem törekszik az Európai Unió vagy a NATO tagságára, és nem fenyegeti Magyarországot nap mint nap különféle módokon.

A film ugyanakkor azt is bemutatja, ami talán a legfontosabb: az emberi drámát, amellyel ez a háború már a kitörése óta jár. Képet ad az ukrán toborzóirodák szörnyűségeiről – köztük Sebestyén József kálváriájáról –, valamint arról is, miként váltja pénzre az ukránok szenvedését az ország korrupt elitje, mindezt az európai vezetők jóváhagyásával és támogatásával.

Ábrahám Róbert filmjét a nézők először december 27-én tekinthetik majd meg a Renitens és az Ultrahang YouTube-csatornáján is.

Borítókép: Ábrahám Róbert újságíró a Monaco hadtest című dokumentumfilmje sajtóvetítése után a fővárosi Art+ Cinemában 2025. december 22-én (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)