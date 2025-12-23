Ábrahám Róbert: Az emberélet az emberélet

ÁBRAHÁM RÓBERTUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

2025. 12. 23. 4:57
Ábrahám Róbert újságíró a Monaco hadtest című dokumentumfilmje sajtóvetítése után a fővárosi Art+ Cinemában 2025. december 22-én Fotó: MTI/Hatházi Tamás
A Monaco hadtest című dokumentumfilm lehetett volna egy sokkoló bemutatása az ukrán elit fényűzésének, azonban ennél sokkal több lett belőle. Ábrahám Róbert ugyanis vette a fáradságot arra, amire Európában szinte senki: visszatekintett arra, hogy milyen út vezetett a háborúhoz.

A nézők Ábrahám Róbert filmjében lényegében végigkísérhetik, hogy hogyan fordult át Zelenszkij politikája megválasztása után
(Fotó: STR / NurPhoto)

Nem olyan régen még senki nem sejtette, hogy az Ukrajnában tapasztalható korrupció egy aranyvécében csúcsosodik majd ki, Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasa pedig lemond majd az elnöki hivatal éléről érintettsége miatt. Ábrahám Róbert filmje a felszínen a korrupcióról és az ukrán elit fényűzéséről szól, azonban a felszín alatt a rendező ennél sokkal nagyobb feladatra vállalkozott.

Ábrahám dokumentumfilmje, ami a Monaco hadtest címet kapta egyszerre próbálja megmutatni a korrupció következményeit, azonban emellett érzékletes képet fest arról, amiről Európában szinte senki nem beszél, azaz hogy a két fél hogyan jutott ide.

A film kezdetén a nézők megismerhetik az egyébként már az internet minden szegletébe eljutott felvételeket arról a fényűző életet élő ukrán elitről, akik a háború kitörése után Monacóban húzták meg magukat, és habzsolják az életet jelenleg is, és akiket odahaza oroszbarátnak neveznek. A rendező azonban érezhetően nem egy botrányfilmet, egy shockumentaryt szeretett volna forgatni, hanem megpróbált a mélyére ásni annak a megosztottságnak, ami az ukrán–orosz háborút övezi már a kitörése óta.

A nyugati sajtó folyamatosan igyekszik mindenre és mindenkire ráragasztani az oroszbarát jelzőt, aki bármilyen formában megkérdőjelezi az ukrán politikai elit hatalmát és a béke mellett foglal állást. Ábrahám azonban a maga elmondása szerint sem szeretne egy olyan országban élni, amiben félnivalója van azért, amiért elmondja véleményét.

A film története Monaco után szinte egyből a Majdan térre és a 2014-es megmozdulásokra koncentrál. A nézők több beszámolót is láthatnak az események előzményeiről és azok kibontakozásáról, mindezt pedig olyan emberek elbeszélései alapján, akik már az első percektől a részei voltak a történetnek.

Megismerkedhetünk azoknak az ukrán diákoknak a történetével, akiket a hatóságok kemény kézzel vertek szét, ahogy azokkal a nyugati országrészből érkezett Sztepan Andrijovics Bandera emlékét éltető félkatonai szervezetbe tömörült nacionalistákkal, akik aztán az elfajuló, gyilkosságokba torkolló tüntetések élére álltak a fekete-piros zászlók alatt.

Átfogó képet kapunk azonban arról is, hogy hogyan próbálja meg a nyugati vezetés a szőnyeg alá söpörni az Ukrajnában tapasztalható problémákat, és hogyan lépett elő Volodimir Zelenszkij, mint az influenszer politikusok első prototípusa a semmiből és kínált fel egy harmadik lehetőséget Ukrajnában azok számára, akik sem a régi elitet nem támogatták és az országot sem szerették volna elhagyni.

Egy ponton a filmben végigkövethetjük, hogy hogyan változott meg Zelenszkij politikája megválasztása után és hogyan érvelt az ukrán elnök a háború folytatása mellett, holott az elején még azzal kampányolt, hogy bármit megtenne a békéért.

Ábrahám Róbert a film egy pontján úgy fogalmaz, hogy habár Oroszország agresszióját senki nem tagadja, azonban ez nem jelenti azt, hogy a háborút támogatni kéne. Mint mondta, az emberélet az emberélet, legyen szó oroszról vagy ukránról.

A rendező szerint annak is megvan az oka, miért foglalkoznak Magyarországon ennyit Ukrajnával, miközben Oroszország kevesebb figyelmet kap. A válasz szerinte pofonegyszerű: Oroszország nem törekszik az Európai Unió vagy a NATO tagságára, és nem fenyegeti Magyarországot nap mint nap különféle módokon.

A film ugyanakkor azt is bemutatja, ami talán a legfontosabb: az emberi drámát, amellyel ez a háború már a kitörése óta jár. Képet ad az ukrán toborzóirodák szörnyűségeiről – köztük Sebestyén József kálváriájáról –, valamint arról is, miként váltja pénzre az ukránok szenvedését az ország korrupt elitje, mindezt az európai vezetők jóváhagyásával és támogatásával.

Ábrahám Róbert filmjét a nézők először december 27-én tekinthetik majd meg a Renitens és az Ultrahang YouTube-csatornáján is. 

Borítókép: Ábrahám Róbert újságíró a Monaco hadtest című dokumentumfilmje sajtóvetítése után a fővárosi Art+ Cinemában 2025. december 22-én (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

