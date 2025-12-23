Ábrahám Róbert: Az emberélet az emberélet

A Monaco hadtest című dokumentumfilm lehetett volna egy sokkoló bemutatása az ukrán elit fényűzésének, azonban ennél sokkal több lett belőle. Ábrahám Róbert ugyanis vette a fáradságot arra, amire Európában szinte senki: visszatekintett arra, hogy milyen út vezetett a háborúhoz.
Nem olyan régen még senki nem sejtette, hogy az Ukrajnában tapasztalható korrupció egy aranyvécében csúcsosodik majd ki, Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasa pedig lemond majd az elnöki hivatal éléről érintettsége miatt. Ábrahám Róbert filmje a felszínen a korrupcióról és az ukrán elit fényűzéséről szól, azonban a felszín alatt a rendező ennél sokkal nagyobb feladatra vállalkozott.
Ábrahám dokumentumfilmje, ami a Monaco hadtest címet kapta egyszerre próbálja megmutatni a korrupció következményeit, azonban emellett érzékletes képet fest arról, amiről Európában szinte senki nem beszél, azaz hogy a két fél hogyan jutott ide.
