Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége” + videó

A videóban szóba került Volodimir Zelenszkij mozgástere és a háború lehetséges lezárása. Frei Tamás szerint Putyin nem fogja abbahagyni a harcokat, sokan viszont már most nyernek a folytatással.

Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége” (Fotó: Hatlaczki Balázs)

– Te Zelenszkijnek mit tanácsolnál ebben a helyzetben? – tette fel a kérdést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője.

Azt, hogy fogadja el. Tehát ez itt a vége. Adja oda, igen!

Frei Tamás szerint mindezt elsősorban az ukrán társadalomnak kellene felismernie, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tartja magát akkora Ukrajna-szakértőnek, hogy pontosan meg tudja ítélni, Kijevben miként gondolkodnak. Majd rámutatott: