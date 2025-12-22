orosz-ukrán-háborúPutyinFrei TamásZelenszkijSzalai Zoltán

Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége” + videó

Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője Frei Tamással beszélgetett az orosz–ukrán háborúról. A videó egyik kulcspillanatában Szalai Zoltán arra kérdezett rá, mit tanácsolna Volodimir Zelenszkijnek a jelenlegi helyzetben. Frei Tamás válasza egyértelmű volt: szerinte Ukrajnának el kell fogadnia a feltételeket, mert „ez itt a vége”, nincs realitása a háború folytatásának.

Sebők Barbara
2025. 12. 22. 16:11
Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell
Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell Forrás: AFP
A videóban szóba került Volodimir Zelenszkij mozgástere és a háború lehetséges lezárása. Frei Tamás szerint Putyin nem fogja abbahagyni a harcokat, sokan viszont már most nyernek a folytatással.

Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége”
Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége” (Fotó: Hatlaczki Balázs)

– Te Zelenszkijnek mit tanácsolnál ebben a helyzetben? – tette fel a kérdést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője.

Azt, hogy fogadja el. Tehát ez itt a vége. Adja oda, igen!

Frei Tamás szerint mindezt elsősorban az ukrán társadalomnak kellene felismernie, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tartja magát akkora Ukrajna-szakértőnek, hogy pontosan meg tudja ítélni, Kijevben miként gondolkodnak. Majd rámutatott:

Én életemben annyi luxus ukrán autót és gazdag ukrán embert nem láttam Côte d’Azurön, mint most. Ezt tudom neked mondani. Tehát nagyon sokan érdekeltek szerintem abban, még ott is, hogy ez folytatódjon.

 

Putyin addig nem fogja abbahagyni

– figyelmeztetett Frei Tamás.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

