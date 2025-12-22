Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége” + videó

A videóban szóba került Volodimir Zelenszkij mozgástere és a háború lehetséges lezárása. Frei Tamás szerint Putyin nem fogja abbahagyni a harcokat, sokan viszont már most nyernek a folytatással.
– Te Zelenszkijnek mit tanácsolnál ebben a helyzetben? – tette fel a kérdést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője.
Azt, hogy fogadja el. Tehát ez itt a vége. Adja oda, igen!
Frei Tamás szerint mindezt elsősorban az ukrán társadalomnak kellene felismernie, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tartja magát akkora Ukrajna-szakértőnek, hogy pontosan meg tudja ítélni, Kijevben miként gondolkodnak. Majd rámutatott:
Én életemben annyi luxus ukrán autót és gazdag ukrán embert nem láttam Côte d’Azurön, mint most. Ezt tudom neked mondani. Tehát nagyon sokan érdekeltek szerintem abban, még ott is, hogy ez folytatódjon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!