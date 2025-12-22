Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan átadja Magyarország új autópályáját, kövesse nálunk élőben!

oroszországukrajnaegyesült államokputyinorosz-ukrán háború

A Politico is elismeri, a valódi hatalom Oroszország kezében van

Szokatlan, a nyugati háborús logikának ellentmondó véleménycikk jelent meg a brüsszeli Politico oldalán. A lap szerzője szerint Washington garanciái az egyetlen járható út a békéhez, de bármennyire is erősnek hiszi Zelenszkij ezeket, a valódi hatalom Oroszországnál van. Brüsszel vezetői eközben azzal áltatják a háborús pszichózisban lévő Európát, hogy Putyin legyőzhető.

Kozma Zoltán
2025. 12. 22. 8:23
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ed Arnold, a brit Royal United Services Institute (Királyi Egyesült Erők Intézete) európai biztonsági szakértője szerint Ukrajna biztonsági garanciái végső soron Vlagyimir Putyin orosz elnök kezében vannak, amellett, hogy erős védelmet kínál az Egyesült Államok. Az amerikai garanciák jelentik az egyetlen reális utat Ukrajna számára a tartós békéhez, azonban ezek tartóssága nagymértékben Putyin értelmezésétől és beleegyezésétől függ, olvasható a Politico lapban megjelent véleménycikkben.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke (Fotó: AFP)

Mint olvasható a cikkben, 2025 elején komoly diplomáciai összetűzés zajlott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök, valamint J. D. Vance alelnök között a Fehér Házban, ami azóta is hullámzóvá tette a Washington–Kijev kapcsolatokat.

Európa erre válaszul növelte erőfeszítéseit: márciusban Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök bejelentette egy 34 nemzetből álló „hajlandók koalíciójának” létrehozását Ukrajna szuverenitásának és biztonságának erősítésére, szeptemberben pedig Macron közölte, hogy 26 ország vállalta csapatok küldését egy többnemzeti erőbe a tűzszünet vagy béke utáni időszakra. 

Ezek a kezdeményezések azonban nem elegendők, mert Európa nem tudja végrehajtani a csapattelepítést amerikai logisztikai támogatás nélkül

 – írja a véleménycikk szerzője.

Zelenszkijnek ezért elsősorban az Egyesült Államok biztonsági garanciáit kell megszereznie, akár jelentős engedményekkel, például a NATO-tagság iránti igény feladásával. Az USA jelezte, hogy ezek az ajánlatok nem maradnak örökre érvényben. A kijevi remények szerint a garanciák magukban foglalhatnák Tomahawk cirkálórakéták átadását is, amelyek 1000 kilométeres hatótávval lehetővé tennék Oroszország politikai és katonai központjainak elérését, így elrettentve a Kremlt egy esetleges újabb támadástól – ez azonban nem jelent végleges megoldást.

A garanciák az NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet ígérnek, ám Trump maga is hangsúlyozta, hogy ennek több értelmezése lehetséges – a cikkelyt ugyanis szándékosan fogalmazták meg rugalmasan 1949-ben, hogy ne kényszerítse automatikusan az Egyesült Államokat egy újabb európai háborúba.

Míg az USA és Oroszország párhuzamosan folytat kétoldalú tárgyalásokat, Putyin maximalista követelései miatt a garanciák valódi tartóssága attól függ, mit fogad el Moszkva, írja a szerző.

Eközben a brüsszeli háborúpárti elit továbbra is Putyin legyőzéséről álmodik. Mint arról korábban lapunk is beszámolt, ezen tervek egyik fő szószólója Kaja Kallas. Szerinte Ukrajna támogatása pénzbe kerül, de „ha hagyjuk elbukni, az sokkal többe kerül majd nekünk” – jelentette ki az európai uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő Brüsszelben. Kaja Kallas szerint az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat.

Az üzenet világos: akik veszélyeztetik a biztonságunkat, következményekkel fognak szembenézni

– fogalmazott.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Lángokban áll az orosz kikötő

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu