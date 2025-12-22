A Politico is elismeri, a valódi hatalom Oroszország kezében van

Ed Arnold, a brit Royal United Services Institute (Királyi Egyesült Erők Intézete) európai biztonsági szakértője szerint Ukrajna biztonsági garanciái végső soron Vlagyimir Putyin orosz elnök kezében vannak, amellett, hogy erős védelmet kínál az Egyesült Államok. Az amerikai garanciák jelentik az egyetlen reális utat Ukrajna számára a tartós békéhez, azonban ezek tartóssága nagymértékben Putyin értelmezésétől és beleegyezésétől függ, olvasható a Politico lapban megjelent véleménycikkben.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke (Fotó: AFP)

Mint olvasható a cikkben, 2025 elején komoly diplomáciai összetűzés zajlott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök, valamint J. D. Vance alelnök között a Fehér Házban, ami azóta is hullámzóvá tette a Washington–Kijev kapcsolatokat.