1848/49-es forradalom és szabadságharckötetbemutatóBabucs Zoltánhuszár

Az idegenből hazaszökő jászkun huszárok szabadságért és hazáért vállalt áldozata

Az 1848–1849-es magyar szabadságharc történetének egyik legmegrendítőbb és egyben leginkább hősi fejezete az idegenből hazaszökő magyar huszárok története. A korabeli események nemcsak a katonai helytállás példái, hanem a hazaszeretet rendkívüli erejéről is tanúskodnak. Babucs Zoltán hadtörténész e témában írt kötete jelent meg most nemzeti ünnepünk alkalmából „A haza minden előtt!” – A jászkun Nádor-huszárok hazaszökése 1848/49-ben címmel. A kötetet a Magyarságkutató Intézetben mutatták be.

Bényei Adrienn
2026. 03. 14. 6:42
Babucs Zoltán kutatásai feltárják a 12. Nádor-huszárezred katonáinak hazatérési kísérleteit Fotó: Magyarságkutató Intézet
Az idegenből hazaszökő magyar huszárok története hallatán sokunk előtt felidéződnek a magyar irodalom és filmművészet alakjai: Jókai Mór regényeinek huszárhősei, mint Baradlay Richárd kapitány, vagy Várkonyi Zoltán és Sára Sándor filmjei, köztük a megrendítő 80 huszár. A szabadságharc idején a császári-királyi hadsereg több magyar huszárezrede a birodalom különböző területein állomásozott. Amikor azonban Magyarországon kitört a szabadságharc, sokuk számára elviselhetetlenné vált, hogy távol maradjanak hazájuktól és ne vehessenek részt a küzdelemben.

„A haza minden előtt!” – A jászkun Nádor-huszárok hazaszökése címmel jelent meg a kötet Fotó: Magyarságkutató Intézet

A jászkun huszárok története

1848 őszétől kezdve egyre több huszár vállalkozott arra, hogy megszökjön a császári hadseregből, és visszatérjen Magyarországra. A vállalkozás rendkívüli kockázattal járt: az üldözés, a harcok és a megtorlás veszélye mindvégig fenyegette a szökevényeket. Közéjük tartozott a 12. Nádor huszárezred is, amelynek katonái Csehországban, majd Ausztria területén szolgáltak. 

E derék jászkun huszárok jól tudták, hogy „A haza minden előtt!”, s ez az érzés vezérelte őket, amely erősebbnek bizonyult a császárra tett eskünél és a fekete-sárga zsinórzatnál. 815-en indultak el, de csupán négy tisztnek és 261 huszárnak sikerült hazatérnie. Az üldözőkkel vívott harcokban huszonnégyen elestek, a többiek fogságba estek, közülük tizenhárom huszárt kivégeztek.

A jászkun Nádor-huszárok története a magyar katonai hagyomány egyik kiemelkedő példája. A haza iránti hűség, a bátorság és az önfeláldozás olyan értékek, amelyek generációk számára szolgálnak példaként. Nem véletlen, hogy a történet mind a történetírásban, mind a kulturális emlékezetben különleges helyet foglal el. 

Babucs Zoltán kutatásai részletesen feltárják a 12. Nádor huszárezred katonáinak 1848–49-es hazatérési kísérleteit. Munkájában felhasználta a korszak szakirodalmát, a fennmaradt emlékiratokat, valamint a korabeli és későbbi sajtó tudósításait is. Az ilyen alapossággal készült feldolgozások nemcsak a magyar katonai múlt megértését segítik, hanem a helyi és nemzeti identitás erősítéséhez is hozzájárulnak.

A jászkun huszárok története ma is arra emlékeztet, hogy a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat a magyar történelem egyik legnemesebb hagyománya. A bátor katonák példája ma is üzeni: a hűség és a hazaszeretet ereje képes felülírni a legnehezebb körülményeket is.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
