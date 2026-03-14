Az idegenből hazaszökő jászkun huszárok szabadságért és hazáért vállalt áldozata

Az idegenből hazaszökő magyar huszárok története hallatán sokunk előtt felidéződnek a magyar irodalom és filmművészet alakjai: Jókai Mór regényeinek huszárhősei, mint Baradlay Richárd kapitány, vagy Várkonyi Zoltán és Sára Sándor filmjei, köztük a megrendítő 80 huszár. A szabadságharc idején a császári-királyi hadsereg több magyar huszárezrede a birodalom különböző területein állomásozott. Amikor azonban Magyarországon kitört a szabadságharc, sokuk számára elviselhetetlenné vált, hogy távol maradjanak hazájuktól és ne vehessenek részt a küzdelemben.

„A haza minden előtt!” – A jászkun Nádor-huszárok hazaszökése címmel jelent meg a kötet Fotó: Magyarságkutató Intézet

A jászkun huszárok története

1848 őszétől kezdve egyre több huszár vállalkozott arra, hogy megszökjön a császári hadseregből, és visszatérjen Magyarországra. A vállalkozás rendkívüli kockázattal járt: az üldözés, a harcok és a megtorlás veszélye mindvégig fenyegette a szökevényeket. Közéjük tartozott a 12. Nádor huszárezred is, amelynek katonái Csehországban, majd Ausztria területén szolgáltak.

E derék jászkun huszárok jól tudták, hogy „A haza minden előtt!”, s ez az érzés vezérelte őket, amely erősebbnek bizonyult a császárra tett eskünél és a fekete-sárga zsinórzatnál. 815-en indultak el, de csupán négy tisztnek és 261 huszárnak sikerült hazatérnie. Az üldözőkkel vívott harcokban huszonnégyen elestek, a többiek fogságba estek, közülük tizenhárom huszárt kivégeztek.

A jászkun Nádor-huszárok története a magyar katonai hagyomány egyik kiemelkedő példája. A haza iránti hűség, a bátorság és az önfeláldozás olyan értékek, amelyek generációk számára szolgálnak példaként. Nem véletlen, hogy a történet mind a történetírásban, mind a kulturális emlékezetben különleges helyet foglal el.

Babucs Zoltán kutatásai részletesen feltárják a 12. Nádor huszárezred katonáinak 1848–49-es hazatérési kísérleteit. Munkájában felhasználta a korszak szakirodalmát, a fennmaradt emlékiratokat, valamint a korabeli és későbbi sajtó tudósításait is. Az ilyen alapossággal készült feldolgozások nemcsak a magyar katonai múlt megértését segítik, hanem a helyi és nemzeti identitás erősítéséhez is hozzájárulnak.

A jászkun huszárok története ma is arra emlékeztet, hogy a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat a magyar történelem egyik legnemesebb hagyománya. A bátor katonák példája ma is üzeni: a hűség és a hazaszeretet ereje képes felülírni a legnehezebb körülményeket is.