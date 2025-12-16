kaja kallasukrajnaeurópai unió

Kaja Kallas: Ukrajna támogatása pénzbe kerül, de a bukása sokkal többe kerül majd

Ukrajna támogatása pénzbe kerül, de „ha hagyjuk elbukni, az sokkal többe kerül majd nekünk” – jelentette ki az európai uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő Brüsszelben. Kaja Kallas szerint az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 12. 16. 10:04
Kaja Kallas európai uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kallas hangsúlyozta: az orosz bűncselekmények elszámoltatása elengedhetetlen a tartós béke megteremtéséhez. Kiemelte: döntő hét előtt áll az Európai Unió Ukrajna finanszírozásának szempontjából. A tagállamok – minősített többségi döntéshozatallal – már megállapodtak az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásáról, amit helyes döntésnek nevezett. Emlékeztetett arra is, hogy csütörtökön az Európai Tanács dönt Ukrajna 2026–2027-es finanszírozásáról.

Kaja Kallas bejelentette, hogy az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat
Kaja Kallas bejelentette, hogy az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat (Fotó: AFP)

Megítélése szerint az orosz zárolt vagyonokra alapuló jóvátételi hitel fordulópontot jelenthet a háborúban, mert egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak.

Kallas hangsúlyozta: a jóvátételi hitel rendkívül összetett és nehéz kérdés, Belgium aggodalmait – ahol a vagyonok jelentős része található – ugyanakkor minden tagállam megérti, és kész megosztani a terheket. Véleménye szerint ha a javaslat európai szintre kerül, a felelősség és a kockázat az összes tagállam között oszlik meg, nem egyetlen országot terhel. Kiemelte: jelenleg a jóvátételi hitel a legéletképesebb megoldás, mivel azon az elven alapul, hogy aki kárt okoz, annak kártérítést kell fizetnie.

A főképviselő azt mondta, hogy az EU prioritásai kettősek: fokozni a nyomást Moszkvára, illetve növelni a Kijevnek nyújtott támogatást. Mint fogalmazott, többet kell tenni Ukrajna védelmi képességeinek megerősítéséért és tárgyalási pozíciójának javításáért, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a békét.

Kaja Kallas kiemelte: a tagállamok külügyminiszterei egyértelművé tették, hogy bármilyen békemegállapodásnak erős biztonsági garanciákat kell tartalmaznia – ha Ukrajna NATO-csatlakozása kizárt –, mivel csak ezek képesek megakadályozni Oroszország újbóli támadását. Az Európai Unió – tette hozzá – kiképzéssel és a védelmi ipar támogatásával is kiveszi részét Ukrajna támogatásából.

A főképviselő bejelentette: az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat. 

Oroszország árnyékflottája továbbra is fontos pénzügyi forrást jelent Moszkva számára, ezért az unió célja ennek elvágása. Ennek keretében több, a Rosznyeftyhez és a Lukoilhoz köthető személyt, valamint hajózási vállalatokat szankcionáltak, továbbá negyven új hajót vettek fel a szankciós listára. A jövőben havonta, folyamatos alapon szankcionálják az árnyékflotta hajóit.

Kallas közölte: új szankciókat vezettek be azokkal szemben is, akik részt vesznek az Oroszország által európai országok ellen folytatott hibrid műveletekben. Mivel a Belarussziából érkező hibrid támadások száma növekszik, az EU kibővítette a szankciós rezsimet az ezért felelős személyek célba vételére. 

Az üzenet világos: akik veszélyeztetik a biztonságunkat, következményekkel fognak szembenézni

– fogalmazott.

A főképviselő azt is bejelentette, hogy a héten Hágában létrehoznak egy bizottságot, amely az Oroszország által okozott háborús károk miatti kártérítési igényekkel foglalkozik. A nyilvántartáshoz eddig mintegy 80 ezer beadvány érkezett. A testület feladata az igények felülvizsgálata és az Ukrajnának járó kártérítés meghatározása lesz. Kallas hangsúlyozta: Oroszország nem kerülheti el a felelősséget az általa lerombolt középületekért, otthonokért.

A területi engedmények kérdéséről szólva Kaja Kallas kijelentette: bármilyen megállapodás feltételeiről kizárólag Ukrajna dönthet. Hozzátette: a Donbasz régió nem Oroszország végső célja, és ha Moszkva engedményekhez jut, továbbiakat fog követelni. 

Engedményeket az agresszornak kell tennie, nem az áldozatnak. A két fél között nincs erkölcsi egyenértékűség

– mondta.

Borítókép: Kaja Kallas európai uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő (Fotó: Anadolu via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.