Kaja Kallas: Ukrajna támogatása pénzbe kerül, de a bukása sokkal többe kerül majd

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kallas hangsúlyozta: az orosz bűncselekmények elszámoltatása elengedhetetlen a tartós béke megteremtéséhez. Kiemelte: döntő hét előtt áll az Európai Unió Ukrajna finanszírozásának szempontjából. A tagállamok – minősített többségi döntéshozatallal – már megállapodtak az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásáról, amit helyes döntésnek nevezett. Emlékeztetett arra is, hogy csütörtökön az Európai Tanács dönt Ukrajna 2026–2027-es finanszírozásáról.

Kaja Kallas bejelentette, hogy az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat (Fotó: AFP)

Megítélése szerint az orosz zárolt vagyonokra alapuló jóvátételi hitel fordulópontot jelenthet a háborúban, mert egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak.

Kallas hangsúlyozta: a jóvátételi hitel rendkívül összetett és nehéz kérdés, Belgium aggodalmait – ahol a vagyonok jelentős része található – ugyanakkor minden tagállam megérti, és kész megosztani a terheket. Véleménye szerint ha a javaslat európai szintre kerül, a felelősség és a kockázat az összes tagállam között oszlik meg, nem egyetlen országot terhel. Kiemelte: jelenleg a jóvátételi hitel a legéletképesebb megoldás, mivel azon az elven alapul, hogy aki kárt okoz, annak kártérítést kell fizetnie.

A főképviselő azt mondta, hogy az EU prioritásai kettősek: fokozni a nyomást Moszkvára, illetve növelni a Kijevnek nyújtott támogatást. Mint fogalmazott, többet kell tenni Ukrajna védelmi képességeinek megerősítéséért és tárgyalási pozíciójának javításáért, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a békét.

Kaja Kallas kiemelte: a tagállamok külügyminiszterei egyértelművé tették, hogy bármilyen békemegállapodásnak erős biztonsági garanciákat kell tartalmaznia – ha Ukrajna NATO-csatlakozása kizárt –, mivel csak ezek képesek megakadályozni Oroszország újbóli támadását. Az Európai Unió – tette hozzá – kiképzéssel és a védelmi ipar támogatásával is kiveszi részét Ukrajna támogatásából.

A főképviselő bejelentette: az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat.

Oroszország árnyékflottája továbbra is fontos pénzügyi forrást jelent Moszkva számára, ezért az unió célja ennek elvágása. Ennek keretében több, a Rosznyeftyhez és a Lukoilhoz köthető személyt, valamint hajózási vállalatokat szankcionáltak, továbbá negyven új hajót vettek fel a szankciós listára. A jövőben havonta, folyamatos alapon szankcionálják az árnyékflotta hajóit.