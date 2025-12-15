Szijjártó Péter: Brüsszel minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse Európát

És 80 ezer milliárd forintot akarnak küldeni egy olyan országba, ahol állami szinten szervezik a korrupciót, egy olyan országba, ahol egy háborús maffia működik, és egy olyan országba, ahol fogalmunk sincs arról, hogy mire költötték az európai adófizetők eddig odaküldött pénzét

– folytatta. Majd úgy vélekedett, hogy az EU azzal az érveléssel, amellyel kikerüli az egyhangúság követelményét ebben a kérdésben, nevetségessé és hiteltelenné teszi a közösség minden jövőbeni megnyilatkozását a jogállamiságról vagy a demokráciáról.

Az Európai Unió olyan mértékben hágja át a saját maga szabályait, hogy itt már nemcsak a lóláb lóg ki, hanem gyakorlatilag a komplett istálló

– fogalmazott. Illetve elmondta, hogy az EU arra hivatkozott az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásakor, hogy Oroszország energetikai vészhelyzetet állít elő Európában, márpedig ez szavai szerint óriási hazugság.

Az energiaellátási válságot nem az oroszok okozzák az Európai Unióban, hanem az, hogy Brüsszel éppen most tiltja ki az orosz energiahordozókat, majd erre hivatkozva megteremti a nem létező jogalapot magának arra, hogy megkerülje az egyhangúság kritériumát

– jegyezte meg. Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez mélyen ellentétes a magyar emberek érdekével, ezért mindaddig, amíg Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, a magyar emberek pénzét sem az ukrán állam működésére, sem az ukrán korrupció finanszírozására, sem Ukrajna felfegyverzésére nem fogják felhasználni. Arra is kitért, hogy óriási nyomás volt rajta ezúttal is az ukrán EU-tagság ügyében, azonban ezt a kormány nem biztonsági garanciának tekinti Kijev számára, hanem súlyos háborús fenyegetésnek Európára nézve. „Mi nem vagyunk hajlandók asszisztálni ahhoz, hogy a háborút importáljuk az Európai Unióba” - hangsúlyozta. Sérelmezte a továbbra is megfigyelhető „háborús fanatizmust”, s kiemelte, hogy Brüsszelben és több tagállami fővárosban eldöntötték, hogy az ukrán állam működését, a hadsereg felfegyverzését és a háborút is az európai emberekkel fogják megfizettetni. „Már odáig jutottunk, hogy ukrajnai fegyvergyárak építéséről is szó van. Ezt itt finoman az ukrán hadiiparba történő beruházásként emlegetik, ami állítólag a legjobb befektetés Európa biztonságában, de nyilvánvalóan ez egy nonszensz értékelés” – mondta.