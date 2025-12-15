Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

UkrajnaBrüsszelorosz-ukrán háborúSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába

Brüsszel, a saját szabályait is nevetségessé téve, további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, ami elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent és ekképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 11:20
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést megelőzően arról számolt be, hogy ebből a 80 ezer milliárd forintból 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, s ez a háború meghosszabbításához vezetne.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP

 

Nyilvánvalóan, ez teljesen ellentétes a magyar emberek és Magyarország érdekével. Ez az intézkedés a háború újabb meghosszabbításához vezetne, ami újabb több tíz- vagy százezer áldozatot követelne, további pusztításokat hozna

 – figyelmeztetett. „Ráadásul az Európai Unió, a saját szabályait nevetségessé téve, egyébként az orosz vagyon lefoglalásából akarja előteremteni ezt a 80 ezer milliárd forintot, ezzel egy olyan eszkalációs kockázatot okoz, amelyhez foghatót az elmúlt két-három évben nem nagyon láttunk” – vélekedett. „Ugyanis az orosz vagyon befagyasztása, illetve ezen orosz vagyon felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt két-három évben sem volt” – tette hozzá. 

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a háború meghosszabbodásának egyik legfőbb kockázata az eszkaláció, hogy a háború tovább terjed Európa irányába. 

Ez egy olyan veszély, amit nem hozhatnak egyszerűen Európa fejére, úgyhogy a mai napon itt az lesz a feladat, hogy világossá tegyük, hogy a háború eszkalációjának kockázata elfogadhatatlan, egész egyszerűen azért, mert ha lesz Európa-Oroszország háború, azt nem fogja Európa túlélni. Ezért meg kell akadályozni egy ilyen háború kirobbanását

 – szögezte le. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Radoslaw Sikorski háborúpárti, ő pedig békepárti. „A lengyel kormány háborúpárti, a magyar kormány békepárti, ebből fakad minden konfliktus, és mindaddig, amíg ők háborúpártiak, mi meg békepártiak vagyunk, addig nem nagyon látok megegyezésre lehetőséget” – fogalmazott. 

A miniszter érintette a REPowerEU-rendeletet is, és megerősítette, hogy amint azt hivatalosan is elfogadják, a magyar és a szlovák kormány megtámadja a döntést az Európai Bíróságon. „Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió ezzel az intézkedéssel megsértette a saját szabályait, tekintettel arra, hogy az alapszerződés egyértelműen kimondja, hogy a nemzeti energiamix kialakítása nemzeti hatáskör. Ezt a hatáskört a REPowerEU sértené. Ráadásul ez az intézkedés teljes mértékben ellentétes az Európai Bizottság saját hatásvizsgálatával is, továbbá veszélyeztetné Magyarország energiaellátásának biztonságát, amit nem tudunk elfogadni” – húzta alá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

