Szenzáció: magyar labdarúgó szövetségi kapitány dolgozik a világ egyik legszebb országában

Urbányi István harmadszor tölti be ezt a tisztséget. Először 2009-ben, majd 2011-ben nevezték ki az ázsiai szigetország szövetségi kapitányának.

Urbányi István a Maldív-szigetek szövetségi kapitánya lett

Fotó: Urbányi István

Urbányi István nagy fába vágja a fejszéjét

A Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottja nem tartozik a térség legerősebb csapatai közé. Világbajnokságon még soha nem jártak, de ennek nincs is meg a realitása. A FIFA jelenlegi világranglistáján a 173. helyen állnak.

Urbányi nemcsak a kapitányi tisztséget, hanem a szövetség technikai igazgatói posztját is átveszi. Az ország sportsajtója ünnepli az érkezését, a cikkek szerint a lehető legjobb döntés született meg Urbányi újabb kinevezésével.

Lapunk rövid Messenger-üzenetet váltott a magyar szakemberrel, aki elmondta, hogy minden bizonnyal egy hét múlva kezdi meg a munkát az ázsiai szigetországban.