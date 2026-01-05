Urbányi IstvánMaldív-szigeteklabdarúgás

Szenzáció: magyar labdarúgó szövetségi kapitány dolgozik a világ egyik legszebb országában

A Maldív-szigetek a világ egyik legszebb országa és közkedvelt turistacélpontja. Az ország labdarúgó-válogatottjának mától kezdve magyar szövetségi kapitánya van. Urbányi István nem először tölti be ezt a posztot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 19:58
Urbányi István
Urbányi Istvánra nagy feladatok várnak a Maldív-szigeteken Fotó: EMMANUEL DUNAND Forrás: AFP
Urbányi István harmadszor tölti be ezt a tisztséget. Először 2009-ben, majd 2011-ben nevezték ki az ázsiai szigetország szövetségi kapitányának. 

Urbányi István
Urbányi István a Maldív-szigetek szövetségi kapitánya lett
Fotó: Urbányi István

Urbányi István nagy fába vágja a fejszéjét

A Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottja nem tartozik a térség legerősebb csapatai közé. Világbajnokságon még soha nem jártak, de ennek nincs is meg a realitása. A FIFA jelenlegi világranglistáján a 173. helyen állnak.

Urbányi nemcsak a kapitányi tisztséget, hanem a szövetség technikai igazgatói posztját is átveszi. Az ország sportsajtója ünnepli az érkezését, a cikkek szerint a lehető legjobb döntés született meg Urbányi újabb kinevezésével.

Lapunk rövid Messenger-üzenetet váltott a magyar szakemberrel, aki elmondta, hogy minden bizonnyal egy hét múlva kezdi meg a munkát az ázsiai szigetországban.

 

