Leállt az OTP mobilbankja

Technikai probléma okoz nehézséget az OTP internet- és mobilbank elérésben – tájékoztatta ügyfeleit az OTP Bank.

Az ügyfelek csak többszöri próbálkozás után tudnak belépni a felületekre.

A bank munkatársai mindent megtesznek, hogy a rendszerek működése mielőbb helyreálljon – közölte a bank, és megértést kértek a technikai problémák miatt.

A 24.hu olvasói szerint a CIB Bank esetében is problémát észleltek, amit a Downdetector is megerősített. Előzetes információk alapján a Raiffeisen Bank esetében is hasonló problémákról számoltak be, és az MBH Bank is több tucat hibabejelentést kapott – írja a Blikk.