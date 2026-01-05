Közeleg a téli olimpia, egyre nő a botrány a hokicsarnok körül

A CBC arról számolt be, hogy már nem a teljes befejezés a központi kérdés, hanem az, hogy a helyszín megfelelően működőképes lesz-e. Az első és egyetlen tesztversenyt a héten rendezik, ekkor vizsgázik a még kipróbálatlan hűtőrendszer is. Nagy kérdés, hogy a jég bírja-e a napi háromszori mérkőzéssel járó terhelés. A téli olimpia kezdetéig alig több mint egy hónap van hátra.

Ebben a sportcsarnokban 40 nap múlva a téli olimpia jégkorongmeccseit rendezik meg

Fotó: TETSU JOKO / Yomiuri

Téli olimpia olasz módra: nincs itt semmi látnivaló

Amikor eldőlt, hogy 2014 után ismét játszhatnak az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai, akkor ígéretet kaptak arra a szervezőktől és a nemzetközi szövetségtől (IIHF), hogy NHL-es szabvány alapján készül el a pálya. Azonban egy hónapja kiderült, hogy közel egy méterrel eltértek a megfelelő mérettől, de ez most már januárban szinte nem is téma. Amit a kanadaiak a helyszínen tapasztaltak, hogy az aréna melletti részeket még nagy, beépítetlen területek veszik körül, toronydarukat látni, az ottani utak egy része még befejezetlen, továbbá gaz és régóta ott álló törmelék borítja. Az elbontatlan épületeket pedig graffiti fedi.

A Szent Júlia Csarnoknak már közel egy éve állnia kellene, de még a múlt hónapban rendezett junior (U20) divízió I/B-tornát sem itt, hanem a másik ötkarikás hokis helyszínen, a Fierában tartották.