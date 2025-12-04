téli olimpia 2026rövidpályás gyorskorcsolyaSífutásmagyar olimpiai csapatműkorcsolya

Téli olimpia: a magyar előrelépés a Liu fivérek nélkül is garantált

Két hónap van már csak hátra a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia rajtjáig, s ennek megfelelően egyre inkább körvonalazódik, hogy mekkora lesz a magyar olimpiai csapat. Bár a Liu fivérek távozása után olyan éremtermésben nem bízhatunk, mint ami a legutóbbi, pekingi játékokon összejött, a résztvevők számát tekintve már most biztos az előrelépés. A 2022-es tizenegy tényleges indulóhoz képest jövőre tizennégy és húsz között lehet ez a szám.

Koczó Dávid
2025. 12. 04. 5:39
A pekingi téli olimpián bronzérmes lett a rövidpályás gyorskorcsolya vegyesváltónk: a Krueger és a Liu fivérek távoztak, Jászapáti Petra sérült, Kónya Zsófia milánói indulása sem biztos Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
Egyes sportágakban már véget ért, másokban akár január 18-ig is eltart a kvalifikációs időszak a 2026-os téli olimpiára, amelynek hivatalosan Milánó és Cortina d’Ampezzo lesz a házigazdája, bár utóbbi mellett további ismert olasz síközpontok (Bormio, Livigno, Antholz, Val di Fiemme) is helyszínt biztosítanak majd egyes szakágaknak. Magyar szempontból a legutóbbi két téli olimpia addig nem látott sikereket, egy-egy aranyérmet hozott, legutóbb Pekingben mellette két bronz is összejött. Most ilyen reményeink a már kínai színekben versenyző Liu fivérek, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor hiányában reálisan nem lehetnek, ellenben a magyar indulók száma magasabb lesz, mint négy évvel korábban.

A Liu fivérek távozása után Milánóban Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolya párosa jelenti a magyar olimpiai csapat legnagyobb éremesélyét
A Liu fivérek távozása után Milánóban Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolya párosa jelenti a magyar olimpiai csapat legnagyobb éremesélyét (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Kaname Muto)

A legnagyobb létszámú csapatot most is a rövidpályás gyorskorcsolyázók alkotják majd, miután a férfiváltó bravúrral – és némi szerencsével – az utolsó World Tour-állomáson kiharcolta az olimpiai kvótát.

A Liu fivérek után: ők lesznek a magyar olimpikonok rövidpályás gyorskorcsolyában

Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági ágazati igazgatója ki is jelentette, hogy ha csak sérülés nem történik, Milánóban is a kvótát kiharcoló négyes, azaz Jászapáti Péter, Mun Vondzsun (Moon Wonjun), Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel léphet majd jégre. Közülük Nógrádi az egyetlen, aki nem olimpiai újonc lesz, ő már Pekingben is ott volt, Liu Shaolin Sándor emlékezetes és sokak által kritizált nyilatkozatában gyorsan meg is tette bűnbaknak a kieséssel zárult elődöntő után.

Nógrádi akkor egyéni versenyszámban nem állhatott rajthoz, Milánóban ezt elvileg pótolhatja, bár garancia nincs erre. A WT-eredmények alapján mindhárom egyéni számban (500, 1000, 1500 méter) Mun volt a legjobb magyar – a legrövidebb távon nincs is több kvótánk, a két hosszabbon két-két versenyzőt indíthatunk, ezeket akár eloszthatja egymás között Nógrádi és Jászapáti. Tiborcz minden bizonnyal csak a váltóban lép jégre, igaz, neki ez is óriási bravúr azok után, hogy a tavalyi idényt sérülés miatt kihagyta, s akkor az is kérdésesnek tűnt, hogy korcsolyázhat-e még valaha.

Jászapáti Péter a testvéréért is korcsolyázik majd Milánóban, Jászapáti Petra ugyanis sérülés miatt lemarad az olimpiáról.

– Borzasztóan sajnálom, hogy a női váltó nem lesz ott Milánóban, ha Jászapáti Petra nem sérül meg, a lányok játszva megszerzik a kvótát… – fogalmazott Bánhidi Ákos, aki előzetesen inkább a férfiváltó kvótaszerzését tartotta nagyobb kihívásnak. A szakágvezető értékelése már az olimpiai várakozásokat is jellemzi. – Jelenleg a reális helyünk a középmezőny tetején van, közvetlenül az élmezőny után.

A magyar short track az elmúlt tizenöt évben történelmet írt, az kitörölhetetlen a könyvekből, ám a nehézségek után sem szűnt meg létezni – a veszteségeink ellenére is ott vagyunk a térképen.

A Liu fivérek és Jászapáti hiányában a Pekingben bronzérmes vegyes váltó tagjai közül egyedül Kónya Zsófiának van esélye, hogy Milánóban is indulhasson magyar színekben, bár az egyéni World Tour-eredmények inkább a női válogatott két legfiatalabb tagja, a két B döntőig jutott Somodi Maja és a legjobb 500-as eredményt elért Végi Diána Laura mellett szólnak. A két kvóta elosztásánál figyelembe kell majd vennie a szakvezetésnek a vegyes váltót is, ahol ugyanaz a két korcsolyázónk indul majd, akik 1000 és 1500 méteren – a legrövidebb távon a férfiakhoz hasonlóan a nők is egy kvótát szereztek.

Téli olimpia: ki nyerhet érmet Magyarországnak?

Bár a rövidpályás gyorskorcsolya kiszámíthatatlansága miatt kizárni nem lehet az újabb dobogós helyet, azt mindenképp túlzás lenne állítani, hogy bármelyik versenyszámban éremesélyesként utazik majd Milánóba magyar versenyző vagy váltó. A legjobb esélyünk az éremre újra a XX. század magyar téli sikersportága, a műkorcsolya lehet.

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó idén két Grand Prix-versenyen is dobogón zárt, s a héten korcsolyázhat a nagojai Grand Prix-döntőn is, ahová csupán hat páros jutott el. Pavlováék a legutóbbi három vb-n kivétel nélkül a top 8-ban zártak, a 2024-es negyedik hely volt a legjobbjuk. Pekingre is párosban kvalifikált magyar műkorcsolyázó, de Magyar Márk pozitív koronavírustesztje miatt jégre már nem léphetett Scsetyinyina Júliával.

A klasszikus, „nagy pályás” gyorskorcsolyában Pekingben nem volt kvótásunk, Milánóban viszont jó eséllyel lesz, Kim Minszok (Kim Min-seok) 1000 és 1500 méteren is kvótás helyen áll a kvalifikációs világkupa-sorozat fél távjánál. Utóbbi számban a legutóbbi két téli olimpián Kim egyaránt bronzérmes lett, még szülőhazája, Dél-Korea színeiben, ott azonban ellehetetlenítették a további pályafutását, miután ittas vezetésen kapták. Kim idei eredményeit nézve az újabb dobogó távolinak tűnik, ellenben akár lehet még egy indulónk is. A tömegrajtos versenyszámban Mercs Abigél jelenleg a tartalékok között áll a rangsorban, ahogy egyébként Kim Minszok is.

Több magyar kvóta havas sportokban

Míg gyorskorcsolyában még csak valószínűsíthető, sífutásban már garantált az előrelépés. Pekingben Konya Ádám és Pónya Sára versenyzett, 2026-ra mindkét nemnél két kvótát is szerzett Magyarország, vélhetően Büki Ádám és Laczkó Lara Vanda csatlakozik a pekingi indulókhoz. A két-két kvóta azt jelenti, hogy először indulhat olimpián magyar egység a 2006-ban programba vett csapatsprintben, ami helyezésben hosszú évtizedek óta a legjobb eredményt, két top 30-as pozíciót jelent majd a sportágban.

Sífutásban a négy már biztosan a végleges kvóta számunk, de alpesi síben is csupán minimális esély van arra, hogy a jelenlegi nemenkénti egynél feljebb lépjünk: az indulók számát tekintve tehát vélhetően tartjuk a pekingi szintet. 

Tóth Zita viszont a novemberi történelmi világkupa-pontszerzése után sokkal nagyobb reményekkel állhat rajthoz, mint Pekingben.

Míg Tóth helye egyértelmű, a férfiak között viszont az egyedüliként valamelyik számban top 100-ban jegyzett Leitgeb Richard, az összetett FIS-rangsorban legjobban álló Úry Bálint és a FIS-pontok alapján legtöbb számban indulásra jogosult Bányai Attila indítása mellett is szólna érv.

Hódeszkában Pekingben egy indulónk volt, Kozuback Kamilla (big air, slopestyle) most éppen a határvonal rossz oldalán, az ötkarikás debütálásban bízó Brunner Blanca (krossz) ellenben pont az utolsó kvótás helyen áll a rangsorban, mindkettejükre izgalmas hetek várnak a január 18-i ranglistazárásig. Hamarabb eldől Joó Linda és Kárász Raul sorsa: a magyar curlinges duó december 13. és 18. között versenyez a vegyes párosok selejtezőtornáján, ahol a versenyszám utolsó két kvótája talál gazdára.

 

