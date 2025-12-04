Téli olimpia: a magyar előrelépés a Liu fivérek nélkül is garantált

Egyes sportágakban már véget ért, másokban akár január 18-ig is eltart a kvalifikációs időszak a 2026-os téli olimpiára, amelynek hivatalosan Milánó és Cortina d’Ampezzo lesz a házigazdája, bár utóbbi mellett további ismert olasz síközpontok (Bormio, Livigno, Antholz, Val di Fiemme) is helyszínt biztosítanak majd egyes szakágaknak. Magyar szempontból a legutóbbi két téli olimpia addig nem látott sikereket, egy-egy aranyérmet hozott, legutóbb Pekingben mellette két bronz is összejött. Most ilyen reményeink a már kínai színekben versenyző Liu fivérek, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor hiányában reálisan nem lehetnek, ellenben a magyar indulók száma magasabb lesz, mint négy évvel korábban.

A Liu fivérek távozása után Milánóban Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolya párosa jelenti a magyar olimpiai csapat legnagyobb éremesélyét (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Kaname Muto)

A legnagyobb létszámú csapatot most is a rövidpályás gyorskorcsolyázók alkotják majd, miután a férfiváltó bravúrral – és némi szerencsével – az utolsó World Tour-állomáson kiharcolta az olimpiai kvótát.

A Liu fivérek után: ők lesznek a magyar olimpikonok rövidpályás gyorskorcsolyában

Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági ágazati igazgatója ki is jelentette, hogy ha csak sérülés nem történik, Milánóban is a kvótát kiharcoló négyes, azaz Jászapáti Péter, Mun Vondzsun (Moon Wonjun), Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel léphet majd jégre. Közülük Nógrádi az egyetlen, aki nem olimpiai újonc lesz, ő már Pekingben is ott volt, Liu Shaolin Sándor emlékezetes és sokak által kritizált nyilatkozatában gyorsan meg is tette bűnbaknak a kieséssel zárult elődöntő után.