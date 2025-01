Világbajnoki ölelés: a magyar sífutó elárulta, hogyan viszonyulnak hozzá a sztárok

– Nagyon jó hangulatú verseny volt, az utolsó három kilométeren végig álltak, szurkoltak. Volt, aki alpesi stílusban, láncfűrésszel fokozta a hangulatot, s többször külföldiek is név szerint biztattak. Az emelkedőről korábban a tv-ből is láttam, hogy mennyire embertelen, nem feltétlenül a sífutás szépségét emeli ki.

A valóságban még annál is keményebb volt, mint ahogy előre elképzeltem, de nagyon örülök, hogy felértem, és sikerült befejezni a Tourt.

Magyar szinten Kónya Ádám eredménye egyedülálló, a nemzetközi mezőny nagy sztárjai viszont még hozzá képest is külön kategóriát képviselnek, így arról is megkérdeztük a magyar sífutót, hogy mennyire tud kapcsolatba lépni a sportág legjobbjaival, a hagyományos sífutónemzetek képviselőivel.

– Az osztrák csapattal vagyunk a legszorosabb kapcsolatban, a két szövetség közötti partnerségi szerződés alapján ők segítenek nekünk a síszervizelésben, a vaxolásban. Az osztrákok mellett az olasz csapattal is jó a viszony, szívesen látnak az edzőtáboraikban.

A 2017-ben sprintben világbajnoki címet szerzett Federico Pellegrino vasárnap is jól megölelgetett a célban, és mondta, hogy büszke rám.

Ez is bizonyítja, hogy ezekben a csapatokban nagyon emberiek és elérhetők a legnagyobb sztárok is. A skandináv szupercsapatok jellemzően kicsit zárkózottabbak, de nemcsak velünk, hanem más, nagyobb sínemzetek képviselőivel is.

Mi Kónya Ádám célja a sífutásban?

A Magyar Síszövetség az elmúlt tíz évben mindig Kónya Ádámot jelölte meg az év férfi sífutójának, viszont a mostani az első idény, amelyben hétről hétre a világkupaversenyeken szerepel, már a jövő évi téli olimpiát is szem előtt tartva. Kónya eddig két ötkarikás játékokon szerepelt, 2026-ban pedig Val di Fiemmébe térhet vissza: a milánó-cortinai olimpián abban a síközpontban tartják a sífutóversenyeket, amely évről évre a Tour de Ski utolsó két-három szakaszát rendezi.

– Az elmúlt négy-öt évben többször indultam vk-versenyeken, de a mostani idény előtt a síszövetség vállalta annak a finanszírozását, hogy Büki Ádámmal együtt rendszeresen világkupázzunk.

Az a cél, hogy kivívjuk a két kvótát Magyarországnak a 2026-os olimpiára, a jelenlegi teljesítmények alapján erre jó esélyünk van.

– Örülök neki, hogy az olimpiára Phjongcshang és a Covid-időszakbeli házigazda, Peking után most nem kell messzire utazni, ezúttal a családom is el tud jönni szurkolni.

A téli olimpia a következő idény nagy versenye lesz, előtte viszont idén február 26. és március 9. között Norvégiában, Trondheimben északisí-világbajnokságot rendeznek.

– Szerencsés vagyok, hogy a pályafutásom során kétszer is Norvégiában versenyezhetek vb-n. 2011-ben Oslóban debütáltam, az ottani fantasztikus légkörhöz hasonlót várok. Szeretném a világbajnokságon futni a szezonbeli legjobb versenyemet. A vb-n túl is folyamatosan próbálom feszegetni, hogy mit érhetek el, a mostani Tour de Ski is megerősítés, hogy tudok még fejlődni. A céljaim közé tartozik a jövőre nézve a világkupa-pontszerzés, azt a nemzetközi sífutóberkeken belül is értékelik – fogalmazott lapunknak Kónya Ádám.