Szoboszlai megkezdte a csipkelődést, a Liverpool jó hírt kapott a PL-rajt előtt + videó

Az angol válogatottban 15-ször pályára lépett Joe Gomez július végén hiába utazott el a Liverpool ázsiai túrájára, Achilles-ín-sérülése miatt már az első, Milan elleni meccsen sem léphetett pályára, Hongkongból kénytelen volt visszarepülni Angliába. Így nem játszott a Jokohama F. Marinos, majd már az Anfielden, a Bilbao elleni felkészülési meccsen, végül a múlt hét végén a Crystal Palace ellen 2-2 után tizenegyespárbajban elveszített angol Szuperkupa-meccsen (Community Shield) sem. Gomez szerdán már újra együtt tréningezett a Liverpool edzőközpontjában Szoboszlai Dominikékkal.

Joe Gomez, a háttérben pedig Szoboszlai Dominik Fotó: DPA

Joe Gomez back in training. pic.twitter.com/npVBorwVd2 — Anfield Sector (@AnfieldSector) August 13, 2025

Szoboszlai megint ott lehet a Liverpool kezdőcsapatában

Az edzésen ott volt James McConnell is, aki bokasérülése után az U21-es csapatban erősítette magát, de ismét az első kerettel készül. A fiatal középpályás új szerződést írt alá, de várhatóan kölcsönadják. Visszatért Ryan Gravenberch is, miután lánya születése miatt kihagyta a Community Shieldet, ám eltiltása miatt nem léphet pályára a Bournemouth elleni pénteki nyitómeccsen. Arne Slot vezetőedző így Curtis Jones vagy Alexis Mac Allister bevetését mérlegelheti Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz mellett a középpályán – írja a Thisisanfield.com, amely úgy véli, hogy a jobbhátvéd poszton Jeremie Frimpong kezd, függetlenül attól, hogy Conor Bradley felépül-e. Ami a balhátvéd posztját illeti, Kosztasz Cimikasz is edzett, aki távozhat a Liverpooltól, mert Kerkez Milos érkezése után nem sok játéklehetőség néz ki neki.

A liverpooli portál arról is ír, hogy a védelem tengelyébe még két új játékos érkezhet: a Crystal Palace játékosa, Marc Guéhi 35 millió fontért, míg a Parma fiatal tehetsége, Giovanni Leoni 30 millióért csatlakozhat a Premier League címvédőjéhez.