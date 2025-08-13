LiverpoolBournemouthJoe GomezSzoboszlai DominikékPremier League

Szoboszlai megkezdte a csipkelődést, a Liverpool jó hírt kapott a PL-rajt előtt + videó

Pénteken a Liverpool és a Bournemouth összecsapása nyitja a Premier League 2025/26-os szezonját. A címvédő Vörösök szerdai edzésén ott volt Joe Gomez is, aki a csapat előszezoni ázsiai túrájáról kénytelen volt idő előtt hazatérni. A Liverpool még erősítene a védelmén, Marc Guéhi és Giovanni Leoni is Szoboszlai Dominikékhoz igazolhat.

2025. 08. 13. 19:16
Szoboszlai Dominik és Ibrahima Konaté egy korábbi edzésn Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az angol válogatottban 15-ször pályára lépett Joe Gomez július végén hiába utazott el a Liverpool ázsiai túrájára, Achilles-ín-sérülése miatt már az első, Milan elleni meccsen sem léphetett pályára, Hongkongból kénytelen volt visszarepülni Angliába. Így nem játszott a Jokohama F. Marinos, majd már az Anfielden, a Bilbao elleni felkészülési meccsen, végül a múlt hét végén a Crystal Palace ellen 2-2 után tizenegyespárbajban elveszített angol Szuperkupa-meccsen (Community Shield) sem. Gomez szerdán már újra együtt tréningezett a Liverpool edzőközpontjában Szoboszlai Dominikékkal.

Joe Gomez, a háttérben pedig Szoboszlai Dominik
Joe Gomez, a háttérben pedig Szoboszlai Dominik Fotó: DPA

 

Szoboszlai megint ott lehet a Liverpool kezdőcsapatában

Az edzésen ott volt James McConnell is, aki bokasérülése után az U21-es csapatban erősítette magát, de ismét az első kerettel készül. A fiatal középpályás új szerződést írt alá, de várhatóan kölcsönadják. Visszatért Ryan Gravenberch is, miután lánya születése miatt kihagyta a Community Shieldet, ám eltiltása miatt nem léphet pályára a Bournemouth elleni pénteki nyitómeccsen. Arne Slot vezetőedző így Curtis Jones vagy Alexis Mac Allister bevetését mérlegelheti Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz mellett a középpályán – írja a Thisisanfield.com, amely úgy véli, hogy a jobbhátvéd poszton Jeremie Frimpong kezd, függetlenül attól, hogy Conor Bradley felépül-e. Ami a balhátvéd posztját illeti, Kosztasz Cimikasz is edzett, aki távozhat a Liverpooltól, mert Kerkez Milos érkezése után nem sok játéklehetőség néz ki neki.

A liverpooli portál arról is ír, hogy a védelem tengelyébe még két új játékos érkezhet: a Crystal Palace játékosa, Marc Guéhi 35 millió fontért, míg a Parma fiatal tehetsége, Giovanni Leoni 30 millióért csatlakozhat a Premier League címvédőjéhez.

A szerdai edzésen Szoboszlai Dominik megkezdte a csipkelődést Mohamed Szalahhal, a közösségi oldalán megosztott, kacsintós hangulajellel kísért  poszt szerint felhívta a figyelmét arra, hogy a jobb szélen van feladata, azt sugallva, hogy még a rutinos támadónak is szüksége van iránymutatásra. 

Részlet a mai edzésről:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Árad, mint a fene!

Bayer Zsolt avatarja

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu