Szoboszlai furcsa gólpasszal kezdte az idényt, tizenegyesek döntöttek a Liverpool meccsén

Vasárnap elkezdte a Liverpool a 2025/26-os idényt. Szoboszlai Dominik és a nyáron igazolt Kerkez Milos is a Vörösök kezdőcsapatában kapott helyet a Crystal Palace elleni angol szuperkupameccsen (Community Shield). Két további új Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong is nagyon gyors góllal mutatkozott be Arne Slot csapatában. 2-2 után végül tizenegyesek döntöttek, Szoboszlai nem hibázott a szétlövésben, Szalah, Mac Allister és Elliott viszont igen, a Crystal Palace nyerte a trófeát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 18:18
Szoboszlai Dominik harmadik idényét kezdte meg a Liverpool játékosaként, a kezdőcsapatban kapott helyet a Crystal Palace ellen Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo
Az angol bajnok Liverpool és az FA-kupa-győztes Crystal Palace csapott össze a hagyományos angol idénynyitón, a Community Shielden az angol szuperkupáért. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet Arne Slottól. A Liverpool nyári szerzeményei közül nem Kerkez volt az egyetlen, aki kezdett, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Hugo Ekitiké is az első perctől kezdve pályán volt a Crystal Palace ellen.

Kerkez Milos, Jeremie Frimpong és Hugo Ekitiké is első tétmeccsét játszotta Liverpool-mezben, utóbbi kettő góllal mutatkozott be a Crystal Palace ellen
Kerkez Milos, Jeremie Frimpong (szemből) és Hugo Ekitiké is első tétmeccsét játszotta Liverpool-mezben, utóbbi kettő góllal mutatkozott be a Crystal Palace ellen (Fotó: NorthFoto/John Walton)

A Liverpool harmadik magyar játékosa, Pécsi Ármin nem került meccskeretbe.

Villámkezdés a Liverpool új játékosaitól

A Frankfurttól megszerzett Ekitiké nem sokáig várt első liverpooli góljával: már a negyedik percben bevette a Crystal Palace kapuját.

Virgil van Dijk szabálytalansága után Jean-Philippe Mateta büntetőből egyenlített a 17. percben, de hamar újra vezetést szereztek a Vörösök. Ismét egy nyári igazolás, a 21. percben – éppen amikor a szurkolók a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára emlékeztek – Jeremie Frimpong talált be, igaz, jókora szerencsével: a lecsúszott beadása hullott a londoniak kapujába.

Az első félidő végén 2-1-re vezetett a Liverpool.

Szoboszlai gólpassza, Kerkez szenzációs mentése

Kerkez és Szoboszlai is a Liverpool legjobbjai közé tartozott, utóbbi neve mellé még gólpassz is került, bár aligha a Frimpongnak adott labdája volt a találat kulcspillanata.

A holland játékos gólja viszont sokáig győztes találatnak tűnt, aztán éppen Frimpong volt az, aki beragadt, a kiugró Ismaila Sarr így nem volt lesen, s a 77. percben kiegyenlített.

Sarr pedig alig két perccel később már a vezetést is megszerezhette volna, de Kerkez Milos szenzációsan vetődött a labda útjába, szögletre mentve ezzel.

A ráadásban Szoboszlai lövését védte Henderson, a szuperkupaszabályok értelmében pedig 2-2 után nem kétszer tizenöt perces hosszabbítás, hanem rögtön a tizenegyespárbaj következett. Kerkez eddigre már nem volt a pályán, a 84. percben váltotta őt Andy Robertson.

Szoboszlai belőtte a tizenegyesét, de ez nem volt elég

Mohamed Szalah kezdésként azonnal kapu fölé lőtt, majd Henderson Mac Allister és Elliott lövését kivédte, de négy pár után így is csak 2-1-re vezetett a Crystal Palace. Szoboszlai Dominik ötödik rúgóként meccsben tartotta a Liverpoolt, de a 94. percben becserélt Justin Devenny sem hibázott.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos első közös klubmeccsén tehát nem tudott azonnal közös trófeát nyerni, a Crystal Palace története során először nyerte meg az angol szuperkupát.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

