Szoboszlai furcsa gólpasszal kezdte az idényt, tizenegyesek döntöttek a Liverpool meccsén

Az angol bajnok Liverpool és az FA-kupa-győztes Crystal Palace csapott össze a hagyományos angol idénynyitón, a Community Shielden az angol szuperkupáért. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet Arne Slottól. A Liverpool nyári szerzeményei közül nem Kerkez volt az egyetlen, aki kezdett, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Hugo Ekitiké is az első perctől kezdve pályán volt a Crystal Palace ellen.

Kerkez Milos, Jeremie Frimpong (szemből) és Hugo Ekitiké is első tétmeccsét játszotta Liverpool-mezben, utóbbi kettő góllal mutatkozott be a Crystal Palace ellen (Fotó: NorthFoto/John Walton)

A Liverpool harmadik magyar játékosa, Pécsi Ármin nem került meccskeretbe.

Villámkezdés a Liverpool új játékosaitól

A Frankfurttól megszerzett Ekitiké nem sokáig várt első liverpooli góljával: már a negyedik percben bevette a Crystal Palace kapuját.

Virgil van Dijk szabálytalansága után Jean-Philippe Mateta büntetőből egyenlített a 17. percben, de hamar újra vezetést szereztek a Vörösök. Ismét egy nyári igazolás, a 21. percben – éppen amikor a szurkolók a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára emlékeztek – Jeremie Frimpong talált be, igaz, jókora szerencsével: a lecsúszott beadása hullott a londoniak kapujába.

Az első félidő végén 2-1-re vezetett a Liverpool.

Szoboszlai gólpassza, Kerkez szenzációs mentése

Kerkez és Szoboszlai is a Liverpool legjobbjai közé tartozott, utóbbi neve mellé még gólpassz is került, bár aligha a Frimpongnak adott labdája volt a találat kulcspillanata.