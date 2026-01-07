Ostobaság visszalépésnek hinni Varga Barnabás döntését, rögtön a Fradit segítheti a pályán

Három és fél évvel ezelőtt még azt is kevesen gondolták, hogy az akkor 27 éves Varga Barnabás egyáltalán valaha meghívót kap a magyar válogatottba. A szombathelyi születésű támadó abban az idényben az NB I-ből kiesett Gyirmót csatára volt, 2022 nyarán igazolt Paksra. A tolnaiaknál mindössze egy idényt töltött, de abban 34 tétmérkőzésen 29-szer talált be, így gólkirály lett, a bajnok FTC lecsapott rá, és 2023 tavaszán Marco Rossi szövetségi kapitány is lehetőséget adott neki. Varga az elmúlt két és fél évet a Ferencvárosnál töltötte, amellyel 113 találkozón 70 gól és 22 gólpassz a mérlege, miközben a magyar válogatottal 28 mérkőzésen már 13-szor volt eredményes. A támadó 31 évesen döntött ismét a klubváltás mellett: az AEK Athén csapatában folytatja a pályafutását. A görög futballvilágba történő igazolása pedig újabb előrelépést jelent a karrierjében, és a magyar labdarúgás válogatottszinten is előnyt kovácsolhat belőle az őszi Nemzetek Ligája-sorozatban és a 2027-es Európa-bajnoki selejtezőkön.

Varga Barnabás a magyar után a görög futballban és akár a BL-főtáblán is kipróbálhatja magát azzal, hogy az FTC-től az AEK Athén csapatához igazol (Fotó: Csudai Sándor)

A magyar és a görög futball válogatottszinten

Bár az 1990-es években 23. is volt a világranglistán, Görögország nemzeti csapata a 2004-es Európa-bajnokságig még az élmezőnybe sem tartozott. Sem a kontinensen, sem a világon. Az Otto Rehhagel-féle csapat huszonkét évvel ezelőtti Eb-címe a válogatottfutball történetének egyik legnagyobb meglepetése volt, a következő évtized viszont bizonyította, hogy bár kimagasló, de nem megközelíthetetlen csoda volt az a siker: a görögök a következő két kontinenstornán, valamint két világbajnokságon is ott voltak.

Bár 2014 óta hiányoznak a nagy tornákról, az elmúlt években is értek el komolyabb eredményeket, méghozzá a Nemzetek Ligájában: 2022 őszén még a C divízióban szerepeltek, idén viszont már az A ligában játszhatnak.

Noha a magyar nemzeti csapat a legutóbbi három Európa-bajnokságon szerepelt, a vb-ről 1986 óta hiányzik, és ősszel az NL-ben is alacsonyabb osztályban játszhat, mint a görög válogatott. Ha megnézzük a játékoskeretet, akkor a futballisták piaci értékei alapján ezen nem is lepődünk meg. Bár Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is értékesebb, mint a legmagasabb piaci értékű görög játékos (Vangelisz Pavlidisz), de a Liverpool két játékosán kívül mindössze Sallai Roland az a Rossi-csapatból, akit legalább 10 millió euróra taksálnak. A helléneknél ellenben a 35 millió euróra becsült Pavlidisz mögött nincs nagy ugrás, és kilenc játékosnak (akik közül Pavlidisz az egyetlen, aki huszonöt évnél idősebb) minimum 20, tizenötnek pedig legalább 10 millió euró áll a neve mellett a becsült értéknél. Itt három, ott tizenöt. És ez csak egy bizonyíték arra, hogy a görög futball a magyar felett áll.