A görög válogatott egyszer már sokkolta Európát – megint ez lesz?

A 2004-es év a modern labdarúgás egyik legkülönlegesebb pillanata volt – nem utolsósorban Görögország Európa-bajnoki címének köszönhetően. Az Otto Rehhagel vezette hellén válogatott már a tornán való részvételével is meglepetést keltett – korábban csupán egyszer, 1980-ban jutottak ki a kontinenstornára. Ám ha már eljutottak odáig, a német szakember pragmatikus, védekezésre épülő játékfelfogásával egész Európát sokkolta. A görög futball diadala akkor is hihetetlennek tűnt – és mára bizonyossá vált, hogy valóban kivétel volt, nem tendencia. Bár a következő két Európa-bajnokságra, illetve a három világbajnokságból kettőre is kijutottak a görögök, a 2010-es évek közepére a válogatott látványosan elveszítette nemzetközi versenyképességét. A 2004-es aranygeneráció visszavonulása után hosszú ideig nem volt mögötte sem koncepció, sem utánpótlásbázis.

A görög futball egyik büszkesége, Kosztantínosz Kulirakisz már a Bundesligában is bizonyított Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

Tíz évvel az Eb-trófea után már világosan látszott: a görög labdarúgás csak akkor maradhat életképes, ha alapjaiban változtat képzési rendszerén. Az „örökség” elillant – de az elmúlt években egy új rendszer született.

Modellváltás az alapoktól – új korszak kapujában a görög futball

A görög labdarúgás 2017-ben határozta el, hogy gyökeres reformokkal szakít a korábbi koncepciótlan utánpótlás-fejlesztéssel. Az új irányvonal nem csupán a képzési metodikát érintette, hanem az edzőképzést, a tehetségek nyomon követését és a klubokkal való szorosabb szövetségi együttműködést is.

A rendszer alappillére a regionális alközpontokra épülő utánpótlás-hálózat, amely lehetővé teszi, hogy a legígéretesebb játékosokat már 13-14 éves kortól egységes elvek szerint fejlesszék. A képzés fókuszába a játékintelligencia és a taktikai alkalmazkodóképesség került – olyan területek, amelyekben Görögország hagyományosan elmaradt a nyugat-európai sztenderdektől.

A reformok lendületet adtak a görög utánpótlásnak: egyre több fiatal játékos jelenik meg a válogatottban, miközben a szövetség – az EPO – egy hosszú távra szóló, komplex reformprogramot is életre hívott. Ennek középpontjában az „Anagennisi” (Újjászületés) nevű projekt áll, amely újraszervezi a képzési rendszert, és modernizálja a klubok és válogatottak működését.

A szövetség célja világos: újraértelmezni a görög futball identitását – nem másolva, hanem saját hagyományaira építve. A program nem pusztán hangzatos dokumentum, hanem konkrét intézkedések sorozata. Ezek közül a legfontosabbak: