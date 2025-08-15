BKVvillamosvonalfelújítás

Újabb villamosvonalakon kezdődik felújítás a fővárosban

Augusztus utolsó két hetében a pesti oldalon folytatja a BKV a villamoshálózat megújítását: a 1-es villamos vonalán, a Lurdy Ház és a Közvágóhíd között, valamint a 12-es és a 14-es villamosok vonalán, Angyalföld kocsiszín környezetében cserélik a pálya elhasználódott elemeit – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a BKV.

2025. 08. 15. 13:46
CAF-villamosok is járnak a hűvösvölgyi vonalon MTI/Kovács Tamás
Nincs még vége a fővárosi forgalmi korlátozásoknak, a nyár utolsó két hetében is dugókra kell számítani a főváros több pontján.

A BKV villamospálya-felújítást végez a következő időszakban.

Az 1-es villamos vonalán, a Lurdy Ház (Mester utca) és a Közvágóhíd közötti szakaszon a használatból adódóan az évek során a sínek elkoptak.

A kivitelező most 1344 méter új sínt fektet le, és helyenként a zúzottkő ágyazatot is cseréli, valamint vágányszabályozást végez. A vágányzár alatt a Közvágóhíd villamosmegállónál, valamint a Népligetnél található váltószerkezetek elemei is megújulnak, ami gördülékenyebb forgalmat tesz lehetővé a későbbiekben.

A 12-es és 14-es villamos vonalán az

Angyalföld kocsiszínnél több pályaelemet is kicserélnek a szakemberek augusztus utolsó két hetében.

A munkálatok során két új kitérőt építenek be. A kibontásra váró kitérők erősen elhasználódtak, környezetükben az ágyazat elsárosodott, ezért komplett cseréjük időszerűvé vált. Az új kitérők tartósabbak és megbízhatóbbak, ami kevesebb váratlan forgalmi fennakadást jelent az utasok számára.

A vágányzár idején a kocsiszín környezetében további kisebb karbantartási munkák is megvalósulnak, egyebek mellett a kocsiszín előtt egy váltórész cseréje.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

