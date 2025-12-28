Orbán Viktor felidézte a legemlékezetesebb balhéját + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor felidézte a legemlékezetesebb balhéját

Klasszikus középcsatárként indult, középpályásként folytatta, végül labdaszerző lett – Orbán Viktor a közösségi oldalán mesélt futballpályafutásáról és fiatalkori emlékeiről.

2025. 12. 28. 13:26
Labdarúgó múltját idézte fel új videójában Orbán Viktor. Szó esett posztjáról, játékának keménységéről és egy emlékezetes, pályán történt balhéról is.

A miniszterelnök elmondta:

Centerben kezdtem mint 9-es, klasszikus középcsatár. Az ember ahogy öregszik és veszít a sebességéből, úgy kerül egyre hátrább.

Később középpályás, majd játékszervező lett, végül labdaszerző szerepkörben játszott. „Aztán vége van, kispad” – idézte fel a kormányfő.

Arra a kérdésre, hogy mennyire volt szabálytalankodó játékos, Orbán Viktor úgy válaszolt:

Piros lapot, azt hiszem, soha életemben nem kaptam, legfeljebb ilyen jótékonysági meccsen, viccből, vagy valami hasonló esetben, de komoly tétmeccsen élesben nem.

Beszélt a legemlékezetesebb pályán történt balhéról is. A Felcsút Egyetértés MGTSZ SE serdülőcsapatával megyei döntőbe jutottak, ami a falu történetében addig példátlan siker volt.

„Kis híján hőssé ütötték az embert. Lovaggá ütöttek bennünket a faluban” – emlékezett vissza. A döntőt Mezőfalva ellen játszották, és a mérkőzés botrányba fulladt.

Az emlékeim szerint a bíró elcsalta a meccset, de ezt már fedje jótékony homály, és kiállított közülünk két embert, amiből óriási balhé lett, pedig még általános iskolás gyerekek voltunk

 – idézte fel Orbán Viktor. A mérkőzést végül elveszítették, de – mint fogalmazott – minden megtörtént, ami akár egy BL-döntőn is előfordulhat.

